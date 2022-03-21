好心被雷親！三重警請吃泡麵　前科男竟摸走巡邏車鑰匙

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名男子平時居無定所，2021年11月間，因飢餓到二重派出所索討食物，警員好心拿泡麵給他充飢，他竟順手摸走放在桌上的巡邏車鑰匙，警員發現鑰匙遺失，調閱監視器確定男子犯行，當天下午將他逮捕，新北地檢署今依竊盜罪將他起訴。

▲洪男吃完泡麵還鞠躬感激警員，卻趁機偷走桌上巡邏車鑰匙（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢警調查，49歲洪姓男子有多起竊盜、公共危險罪前科，平時居無定所，曾涉刑案入獄服刑8個月，但卻不知悔改，2021年10月間，在樹林區偷一部腳踏車，騎到新莊區被逮捕；不但如此，同年11月18日凌晨2時許，他跑到三重警分局二重派出所索討食物。

▼警方循線將他逮捕，取回遺失鑰匙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時值班警員見他飢餓難耐，弄了一碗泡麵給他充飢，他吃完後還有禮貌地鞠躬感謝，沒想到，他竟順手偷走放在桌上的2支警用巡邏車鑰匙，隨即步行逃逸。警員發現鑰匙遺失，立即調閱監視器鎖定洪男，1個多小時後，在三重區中正北路將他逮捕，依竊盜罪移送偵辦，新北地檢署今（21日）依竊盜罪起訴。

▼警方找到洪男時，正在地上呼呼大睡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

三重分局表示，有關員警未善盡駐地安全維護及裝備保管責任，本分局已依規定議處檢討改進，另將利用各項集會時機，加強教育員警駐地安全及落實各項裝備保管，避免是類案件再發生。

▼在洪男口袋搜出遺失鑰匙 。（圖／記者陳以昇翻攝）