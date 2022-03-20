中華美業盃競賽嘉義市登場　培植美容美髮軟實力 　

▲第一屆中華美業盃嘉義市登場。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

第一屆中華美業盃認證暨競賽由台灣多元人力資源發展協會與中華美業推廣協會19日於嘉義市盛大舉行，30多所高中職大專院校美容美髮科系共300多位學生齊聚彼此揣摩技藝，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、嘉義市副市長陳淑慧、中華美業教育推廣全國聯合會 理事長林敬旗、台灣多元人力資源發展協會執理事長黃盈嘉皆出席與會。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟(右2)、中華美業教育推廣全國聯合會 理事長林敬旗(左2)、台灣多元人力資源發展協會執理事長黃盈嘉(左1)。（圖／記者翁伊森攝）

林敬旗表示，為提供新進美業者技術平台，有幸透過此次產官學合作，讓學校老師帶著學生來參賽，也期待蔚藍有更高技術層計的競賽讓國內好手有機會與國際等級接軌，讓美業可以更具備國際水準。

劉邦棟表示，台灣辦理過國際賽及全國賽經驗，每年四月也有分區賽全國九月全國散，透過競賽讓參賽學選手有技術交流機會，同時增加選手職場上資歷協助提升競爭力，未來將協助讓相關培訓單位有更多職業訓練資源，也挹注相關經費及廣宣辦理相關認證機會，也期待美業未來有機會站上國際為台灣爭光。