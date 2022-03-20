「緙絲龍袍公益特展」扮皇帝和格格打卡拍照　體驗穿越時空傳愛　

▲緙絲龍袍公益特展開幕。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

您見過古代皇帝穿的龍袍嗎？想知道龍袍的奧秘和做公益嗎？豪門藝術與世界展望會聯合舉辦「緙絲龍袍公益特展」，19日起於桃園區中正路上的豪門藝術展出、為期兩個月。豪門藝術除悉捐百元的門票收入，並在每張門票另提撥相對捐款給世界展望會，做為弱勢孩童助學經費，讓愛的能量加倍。

豪門藝術董事長陳國政說，「緙絲龍袍」俗稱九龍袍，因為它的工很繁複，非常費時間，且工藝複雜，有時候一件緙絲龍袍要經過很多人工流程、要花很長時間，極可能用幾年的時間才能夠完成一件，而被喻為是古代皇帝穿的最高等級的龍袍。

豪門藝術平時除推廣藝術外，參與地方公益不遺餘力。此次為讓大家共同欣賞「緙絲龍袍」及認識相關展品歷史文化之美，現場亦安排導覽，現場也提供成人及小皇帝、小格格服裝，供民眾打卡拍照，歡迎大家穿越時空一起來體驗、傳愛。

「緙絲龍袍公益特展」同時獲得包括：桃園市圓夢愛心關懷協會、財團法人瀞光文化藝術基金會、桃花園義剪志工團隊、桃園市立中興國中校友會、佛教弘光功德基金會、桃園市樂齡康健協會、桃園市好人好事運動協會、桃園市同安社福關懷協會、桃園市外勤記者協會、桃園市蘆竹區婦女愛心發展協會、台灣公益廚師協會等在地公益團體參與協辦。