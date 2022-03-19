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台南宴館少東外遇20年偷吃女員工　公婆冷眼要她：肚量大、識大體

宴館少東外遇20年偷吃女員工　公婆冷眼要她忍耐、大肚量、識大體

▲某宴館少東妻子控訴婆婆，在自己遭先生家暴時竟冷眼旁觀。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」）

圖文／CTWANT

台南某宴館少東遭妻子指控外遇長達20年，其中一個對象還是餐廳女員工，但公婆當時卻要她「識大體」忍耐，讓少東妻子只能淚往肚裡吞。未料，丈夫在今年2月竟對她家暴長達數10分鐘，且「婆婆目睹整個過程卻未阻止」，令她徹底心寒並將外遇紀錄與家暴影片公開在網路上。

這名自稱是台南某宴會館少東妻子的網友，在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」貼出她在2018年8月10日於臉書寫下的心碎紀錄，表示當年的7月22日是她這輩子最痛苦的一晚，「一直以為老公只是愛交朋友愛喝酒，在這天卻發現我錯了」，透露發文當天看到先生與女員工牽手、親吻、擁抱、熱吻長達10分鐘的影片後，直問：「我的位置在哪？2個小孩怎麼辦？」但面對兒子在外偷吃，「婆婆要我忍耐，公公要我大肚量，那我受傷的心要怎麼撫平？」

宴館少東外遇20年偷吃女員工　公婆冷眼要她忍耐、大肚量、識大體

▲少東妻子指控先生外遇長達20年時間，其中一個對象還是餐廳女員工。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」）

妻子指出，她當時將這篇文章設為「只有我能看到」而未公開，但沒想到多次劈腿、外遇長達20年的丈夫居然在今年2月2日對她施暴數10分鐘，並拿出當天的監視器影片指控婆婆目睹暴行的整個過程卻未阻止，而先生在家暴完後「還坐在沙發吃香蕉，毫無人性」。

宴館少東外遇20年偷吃女員工　公婆冷眼要她忍耐、大肚量、識大體

▲妻子表示已成功申請保護令並提出相關告訴。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」）

妻子透露，她事後雖驗傷提告也獲得保護令，但家暴幾天後想回家拿小孩的東西卻發現換了門鎖，詢問後還被告知「要預約才可以（進來）」，讓她怒斥：「難道每天小孩要回家睡覺也要預約嗎？」少東妻子也指控，先生用宴館名義發表聲明，「近日因為個人及家庭糾紛，遭有心人士惡意攻擊並佔用網路版面」、「目前本案已交由司法機關審理，相信會給予公正判決，在此聲明如再有第三人惡意攻擊，本宴會館將蒐證後提出告訴」。

宴館少東外遇20年偷吃女員工　公婆冷眼要她忍耐、大肚量、識大體

▲妻子公開先生外遇與家暴後，其員工身分遭對方刪除並透過餐廳發表聲明揚言提告。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」）

這讓少東妻傻眼，表示：「我不是您口中的第三人，我是當事人！我也不是有心人士。提告！歡迎蒐證。」還加碼爆料，先生已將她從員工名單中刪除，「在未告知的情況下退掉我的勞健保，是經我詢問才得知，實在是愈來愈過份了！如今因這件家事恐慌症發作頻繁，公婆與其家人的態度完全欺人太甚」。

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