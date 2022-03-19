陽明山同修會道場倉庫深夜大火　高溫燒毀大門阻逃生7人一度受困

▲台北市北投區紗帽路一處民宅19日凌晨發生大火，一度傳出7人受困。（圖／台北市消防局提供）



記者邱中岳／台北報導

台北市北投區紗帽路一處民宅19日凌晨3時許發生一起火災事故，同修會一處道場倉庫因不明原因發生火警，由於該棟倉庫位在陽明山上，地處偏遠水源取得較不容易，一度傳出7人受困火場，所幸警消緊急到場後皆順利獲救，不過這場大火也讓隔壁的住戶受到波及，至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

警消表示，消防人員獲報到場後，發現起火民宅為沿坡地建造的連棟式建築，且已有兩戶已冒出熊熊火舌，其中一戶更因火勢猛烈，大門鐵皮構造已被高溫燃燒而倒塌，造成7名民眾受困屋內。

▲▼台北市北投區紗帽路一處民宅19日凌晨發生大火。（圖／台北市消防局提供）



對此，消防人員緊急引導受困民眾於起火戶後側避難，先遠離火煙後，再架設雙節梯進入搶救，所幸受困民眾皆已順利逃出，未有人員傷亡，共計救出7名及疏散8名民眾，至於相關起火原因仍有待進一步釐清。

消防局也提醒民眾，5層樓以下住宅應加裝「住宅用火災警報器」，以保護自身財產與生命安全；而房屋構造與內部裝潢，則應使用不燃或耐燃材料，切勿使用易燃之木質材質或易導熱鐵皮作為構造與內部裝潢材料，室內也不要存放大量易燃物品，以降低火災發生機率。