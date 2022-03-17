驚悚畫面曝！女大生跟狗玩親親遭咬掉下唇　鮮血狂噴險毀容

▲女大生跟狗玩親親反遭咬掉下唇，鮮血狂噴險毀容。（圖／亞大附醫提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中一名女大生日前跟愛犬玩親親，沒想到狗兒冷不防地咬了女大生一口，女大生嘴唇下唇幾乎整片都被咬掉，撕裂傷深度超過一公分、當場鮮血直流，趕緊就醫治療。醫師表示，所幸女大生的傷勢未傷及舌頭以及牙齒等部分，後續癒合良好，患者在兩個禮拜後就拆線、恢復原有的美麗俏唇。

收治病例的亞太附醫整形外科醫師鄭旭堂表示，患者當送到急診時滿嘴鮮血，痛到說不出話，外觀可明顯看到下唇幾乎整片都被咬掉，撕裂傷深度超過一公分，且口腔黏膜到外面下嘴唇整個都劈開來，「可以想像事件發生時的慘狀」，旋即緊急進行縫合。

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▲院方表示，女大生後續傷口癒合狀況也十分良好，兩個禮拜後就拆線。（圖／亞大附醫提供）



鄭旭堂指出，女大生主要撕裂傷的部位是口輪匝肌，是位在口唇內環繞口裂的環形肌，緊密與口唇皮膚以及黏膜相連，主要功能是負責肌肉收縮，讓口唇能夠閉攏，並具有咀嚼、發音等功能。所幸經過縫合手術，女大生傷口癒合狀況也十分良好，患者在兩個禮拜後就拆線。

鄭旭棠也提醒，寵物貓狗可愛之餘也要注意與其互動情形，若是真的不慎被咬傷，因為動物口中帶有許多細菌，必須要立即清洗消毒傷口，並趕緊就醫處理，同時記得打狂犬疫苗和破傷風，避免傷口感染。