學測放榜母女選填志願吵翻天　媽媽氣到心臟病發衝醫院救命

▲學測放榜，台中一對母女因填志願意見不合，媽媽氣到心臟病發衝醫院，一查果真心電圖異常。（圖／院方提供）



記者游瓊華／台中報導

大學學測放榜，學生收到成績開始選填志願。但台中卻傳出一名張姓婦人跟女兒為了填寫志願先後問題大吵一架，吵得面紅耳赤，張婦瞬間感覺到心跳速度狂飆，甚至有心悸、胸悶等症狀，只得暫時停戰，並趕緊就醫，一查心電圖果然出現異常。

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▲亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟。（圖／院方提供）



亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟指出， 張婦自述平時血壓多維持在130到140左右，稍微偏高但並未服藥追蹤，近日因就讀高三的女兒學測放榜，她看到成績單當下「心臟感覺漏了好幾拍」，之後跟女兒討論志願排序時又因意見相左，吵得面紅耳赤，她瞬間感覺到心跳速度狂飆，「彷彿全身血液都衝到腦部」，甚至有心悸、胸悶等症狀，她趕緊休戰到醫院求診。

張育晟表示，若民眾本身患有心血管疾病，或者是具有三高病史，過大的情緒起伏，確實會容易誘發心臟疾病的發作，萬一氣急敗壞到極點，情緒高漲到無法負荷，最嚴重者可能會出現類似心肌梗塞的症狀，心電圖檢查會出現心肌梗塞的波形，產生「壓力性心肌病病變」 又稱為「心碎症候群」，多數人遠離高壓環境後就會逐漸改善，但少數患者可能引發心因性休克，恐需緊急進行搶救。