超狂影片曝！2騎士街頭持安全帽互尻　網全看傻：帽子能攻又能守

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

高屏大橋涵洞旁16日下午發生一起案件！龔姓機車騎士與楊姓機車騎士在停等紅綠燈時爆發口角，楊男憤而拿起安全帽攻擊龔男頭部猛打，而龔男也不甘示弱回擊，形成安全帽大戰，過程中還發出安全帽打中頭部的叩叩聲響。整個過程被網友拍下PO網引發熱議，紛紛留言，「安全帽能守能攻！」、「現在要比誰的安全帽比較硬」。

屏東警分局表示，昨天下午，56歲的龔姓機車騎士與45歲的楊姓機車騎士行經高屏大橋下方屏東端涵洞停等紅綠燈時，兩人發生口角，龔男下車理論，言語挑釁楊姓騎士，引發楊男不滿，不顧後方所載女子苦勸，拿起安全帽就朝龔男頭上K去，龔男也拿起安全帽回擊，雙方你來我往，扭打在地。

▲▼高屏大橋屏東端涵洞發生機士停等紅綠燈互毆事件 。（圖／民眾提供，下同）

屏東警方獲報，立刻出動員警趕到現場，將他們帶回調查，由於雙方不願意和解，訊後依傷害罪嫌將他們分別移送屏東地檢署偵辦。

此外，整個事發過程也被網友拍下PO網，不少網友見狀紛紛留言，「帽子能攻又能守」、「好響叩叩叩」、「戰爭的時候記得站第一線保衛國家」、「安全帽平常可以保護頭部，必要時可以拿來攻擊頭部」。此外，因後方廣告看板上寫著，「萬丹印象」，有不少網友也歪樓表示，「萬丹印象：安全帽很好賣」、「背景說明了一切，『萬丹印象』。」