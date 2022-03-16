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俄軍彈藥、人力快耗盡！美前陸軍司令：未來10天是關鍵

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫，疑似是俄軍的屍體被皚皚白雪所覆蓋，旁邊是一輛被摧毀的俄羅斯軍用軍用多管火箭發射車。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍陷入資源耗盡的窘況，未來10天將是關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯進攻烏克蘭戰況陷入膠著，現任歐洲政策分析中心戰略研究部主席、美國前陸軍司令霍奇斯（Ben Hodges）表示，由於俄羅斯軍隊遇到彈藥不足與兵力短缺等重大問題， 相關資源恐怕10天內就會耗盡，也就是說，未來10天將是俄烏衝突的關鍵。

根據《天空新聞》報導，美國前陸軍司令霍奇斯在歐洲政策分析中心擔任戰略研究部主席，他預測，未來10天將會是這場衝突的關鍵點。他表示，「俄羅斯人遇到麻煩了，他們自己也知道。」

▲▼俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）與參謀總長格拉西莫夫和總統普丁開會。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）與參謀總長格拉西莫夫。（圖／達志影像／美聯社）

霍奇斯說，這也是俄羅斯開始向中國尋求協助並且在敘利亞徵兵的原因。他寫道，「俄軍正在消耗時間、彈藥以及人力，這不是基於任何內部消息來源，而是根據我自己的經驗，這是很清楚的評估結果，我有可能說錯了，但我有信心。」

霍奇斯表示，「根據我的評估，有一個重要的警告，那就是西方國家必須在美國的領導下，加速並擴大對於烏克蘭的支持。」他認為，烏克蘭需要武器和彈藥，以摧毀俄軍的火箭、巡航導彈以及遠程火砲，因為這些來自俄軍的攻擊會摧毀烏克蘭當地城市。

他總結道，未來10天將會是關鍵，而這也是一場比賽，因此西方國家應該現在就將油門踩到底，全力以赴。

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