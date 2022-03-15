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黑暗中聆聽亞森羅蘋緝凶　出版業推有聲書殺出閱讀新出路

▲▼尚好聽董事長楊恩霖（左1）與晨星出版社長陳銘民合作推出有聲書，希望在低迷市場中殺出閱讀新出路。（圖／尚好聽提供）

▲尚好聽董事長楊恩霖（左1）與晨星出版社長陳銘民合作推出有聲書，希望在低迷市場中殺出閱讀新出路。（圖／尚好聽提供）

記者鄧木卿／台中報導

你曾在伸手不見五指的暗黑中，聆聽亞森羅蘋如何在長蛆屍體上找尋微物證據、解謎一件懸疑的推理命案嗎？一家有聲製播中心結合知名出版集團推出全球矚目的推理小說有聲書《亞森羅蘋》，去年錄製高達108本有聲書，深獲好評，今天預計再錄製100本，業者要在低迷的紙本市場且閱讀人口逐漸銳減的困境，為閱讀再創造新的可能。

▲▼尚好聽董事長楊恩霖（左1）與晨星出版社長陳銘民合作推出有聲書，希望在低迷市場中殺出閱讀新出路。（圖／尚好聽提供）

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尚好聽有聲知識線上公司董事長楊恩霖表示，數位時代來臨，使得紙本閱讀人口銳減，加上疫情衝擊，也阻擋了民眾逛書店的樂趣，不過這也為出版社帶來轉型的契機，除了電子書之外，「有聲書｣已逐漸形成一種力量，甚至是未來的趨勢。

楊說，目前合作錄製有聲書者包括商周出版、時報文化、麥田出版、台灣商務印書館、心靈工坊、遍路文化、布克文化等，與晨星出版集團則是簽約的第31家，他非常看好晨星集團旗下的晨星、好讀、太雅、大田、愛米粒等出版社，能夠順利簽約是非常令人興奮的事情，對於台灣有聲書的未來，更是一大助力。

楊恩霖出身科班，專科時期的廣播電視、大學時期的口語傳播到研究所的智慧財產權與傳播科技，從自身專業知識加上一路工作養成，他認為要把有聲書出版做好，一定要具備製播能力、表達能力與智慧財產權三件要素，才能健全且積極開展有聲知識出版。

楊恩霖不但自身具備聲音製播的專業，更邀請國內配音大師級人物，例如袁光麟老師（曾獲八座廣播金鐘獎）擔任聲音總監，集結林凱羚（二代櫻桃小丸子花田一路配音演員）及陳季霞、郭馨雅、馬國堯、莊文錡等50名資深專業配音員，用說的而不是播的，加上豐富情緒，聲音表演，會讓人想聽會聽並享受於其中，並打造一個豪華的聲音表演團隊。

目前所屬的有聲製播中心，已錄製了高達108本有聲書，內容相當廣泛，包含小說、兒童文學、民間文學、商業、哲學等，超過12000個音檔，其中以納尼亞傳奇全套有聲書最熱銷，今年目標是錄製超過100本有聲書、合作出版社朝80家邁進，另外針對全台圖書館也開放免費公播試用，歡迎愛書人一起來聽書。

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