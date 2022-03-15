不明傳播鏈維持3條！五分埔女「家人驗陰」　米迪3天後監測期滿

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布「嘉玲」再現，但不明傳播鏈仍維持3條，分別為家住基隆的五分埔女店員（案21497），雙北家庭群聚與米迪幼兒園。女店員5名同住家人初次採檢都陰性，雙北家庭群聚則維持6人染疫；米迪幼兒園群聚累計34人，近期已陸續期滿解隔，雖然還沒找到感染源，但將於3天後、3/18監測期滿。

▲3/15新增病例。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心統計，截至目前國內累計6,625,580例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,603,358例排除)，其中21,402例確診，分別為5,858例境外移入，15,490例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

▲北北基感染源不明個案關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。