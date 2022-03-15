陳時中鬆口753規劃！醫一句話解讀「背後含義」　無奈嘆：心真的累了

▲國內最新入境檢疫政策為10+7。（圖／記者劉亮亨攝）

記者張乃文／綜合報導

台灣本土疫情趨緩，目前國內實施入境10+7，外界也持續關心何時有望再放寬檢疫天數，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（14）日鬆口，確實有做檢疫7天、5天和3天的規劃，觀察一個多月以後，如果沒有特別的變化，檢疫天數就會修改為7天。而「753規劃」一出，有醫師就解讀「意思就是，你再不打疫苗就不管你囉。」

據疾管署最新資訊統計，截至本月13日止，新冠疫苗人口涵蓋率第1劑為83.19%、第2劑77.62%、基礎加強劑接種率0.82%、追加劑接種率46.63%。再細分為醫師們疾呼的長輩族群來看，65歲至74歲施打完兩劑有83.4%、75歲以上則是70.2%。隨著世界疫情漸緩，疫苗施打率上升，指揮中心也逐步開放檢疫措施，陳時中透露，接下來有「7、5、3天」的計劃。

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▲指揮中心指揮官陳時中透露，未來檢疫有7、5、3天的規劃。（圖／記者趙于婷攝）

消息一出，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇則翻譯「753」的意思就是，「你再不打疫苗，就不管你囉。」但對於醫師、專家們疾呼長者要盡快施打疫苗，目前仍有約2至3成的人尚未完整接種兩劑疫苗，醫師也無奈表示「我還被檢舉過逼老人打疫苗，我的心，也真的累了。」

姜冠宇提到，如果指揮中心目標在夏天鬆綁，的確要盡快實施縮短檢疫天數，且他也舉美國研究為例，盛行區若僅隔離7天，約有13％潛在染疫進入社區，假設是非盛行區，大概是3%至8%，「一定有風險，但是也該試煉。」

至於鬆綁指標，姜冠宇認為要觀察4項：

1. 疫苗覆蓋率

2. 落地採檢陽性率

3. 防疫旅館感染率

4. 染疫者初步匡列的陽性率（牽涉到當季變異株威力、疫苗覆蓋率、民眾習慣）

對於解封或鬆綁，指揮中心專家小組成員李秉穎日前多次強調，「長者打疫苗真的很重要」。他解釋，國內現在是圍堵階段，因此感染仍是以青壯年族群為大宗，沒有擴散到社區讓老人家生病，一旦進入社區感染，兒童跟老人染疫的比例就會增加，問題在於前者重症比例低，但後者就不同了，「老人家死亡率會是年輕人的好幾倍」，所以進入大規模社區感染，老人的重症死亡會首當其衝。