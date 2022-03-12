祖靈聖地「神仙谷」早列戲水禁區！　消防局統計近8年共3死1傷

▲神仙谷昨傳意外，2名劇組人員跌落溪谷死亡 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

文／中央社

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣12日電）苗栗縣南庄神仙谷昨天發生2名劇組人員跌落溪谷死亡意外，然而神仙谷為禁止戲水區域，需申請才可進入，苗栗縣政府消防局統計，103年至今有3死1傷案例。

據參山國家風景區管理處資料顯示，神仙谷是泰雅族人的祖靈聖地，昔日稱為死亡谷，是鄰近鹿場部落埋葬先人的地方，曾經長年封閉，經過參山國家風景區管理處整修後，在山谷間設置木棧道與吊橋，讓遊客就近飽覽飛瀑美景，吊橋入口處設有警告牌禁止戲水。

南庄鄉長羅春蓮接受中央社記者電訪表示，多曼尼製作有限公司為拍攝影集「初擁」，行文申請到南庄神仙谷取景，2月14日已拍攝一次，為補拍部分畫面鏡頭又再申請一次。

羅春蓮說，公所同意劇組前往拍攝，但要求於拍攝期間需維護環境清潔，不得破壞自然景觀包括岩石、樹木等，特別是神仙谷過去曾發生過多起意外，有特別告知劇組要注意且安全自行負責。

根據苗栗縣政府消防局統計神仙谷的派遣救援紀錄，103年6月22日有一名男子溺水身亡；106年9月14日一名女子摔落谷底導致額頭受傷；111年3月11日2名男子摔落谷底，送醫不治。

苗栗縣議員楊文昌拍攝影片說明，神仙谷是泰雅族的祖靈地，民眾若前往踏青旅遊時，只要別有不雅舉動，祖靈會歡迎且保護大家。