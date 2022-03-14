義大利富商沒出現！跨海搶監護權　空姐泣喊：聽聽小孩的心聲

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，詹女也拍影片向富商喊話。（圖／記者協會提供）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

義大利藍姓富商8年前與台籍詹姓空姐未婚生下一名8歲幼女，事後雙方未能結成連理，為了女兒的監護權演出跨海爭奪大戰。年初台北地院裁定富商取得單獨監護權，富商也來台準備接走女兒，雙方將於今日會面移交女童。而女童一封親筆信，寫下不願意被父親帶回義大利，希望能夠台灣生活，更引起輿論高度關注，讓雙親的爭執浮上檯面，詹姓空姐也透過影片向富商喊話。

雙親搶人大戰延燒至今，原定14日上午9點30分，詹姓空姐須將女童交給藍姓富商，根據詹女鄰居表示，今日女童仍主動背起書包表明要上課，也已正常到校，但藍男目前仍未出面，僅委託律師到場。原依照行政命令規定將強執執行將女童移交給藍男，不過由於爸爸尚未出現，執行官原要請員警將孩子抱走，但詹女和律師都希望能避免暴力強執行為，因此目前執行官還在確認女童意願中。

▲女童親筆信。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）



詹姓空姐在影片中表示，由於富商迄今都拒絕與她對話，因此只能透過拍影片的方式，闡明她的想法。詹女表示，儘管當初她未婚生下女兒，遭到藍姓富商的責備，但她仍願意與藍男分享監護權。

詹女喊話，相信藍男和她都一樣很愛著女兒，不管過去發生多少不愉快的事情，那都是大人應該要面對的，希望他能放下彼此成見來守護女兒。詹女哭喊，藍男5個多月以來都拒接女兒的電話，直到女兒生日才打電話給他，每一次地拒絕都讓小孩相當失望，更因此逐漸喪失對於父親的依賴和信任，讓孩子對於要去義大利生活這件事充滿恐懼，更因此每晚偷偷哭著入睡。

詹女強調，不是不願意讓女兒和藍男一起去義大利，是希望藍男能在保護女兒的前提下，來台灣和女兒好好處一陣子，重新建立起親子關係，讓孩子放下對其的不信任與無法信賴，等她準備好了，說得出，「媽咪我要跟爸爸一起去」的時候，她一定能開心的目送2人出發前往義大利，希望藍能夠放下成見，坐下來聽聽孩子的心願與想法。