　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

義大利富商沒出現！跨海搶監護權　空姐泣喊：聽聽小孩的心聲

▲▼詹姓空姐。（圖／記者協會提供）

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，詹女也拍影片向富商喊話。（圖／記者協會提供）

記者游瓊華、林冠吟／台中報導

義大利藍姓富商8年前與台籍詹姓空姐未婚生下一名8歲幼女，事後雙方未能結成連理，為了女兒的監護權演出跨海爭奪大戰。年初台北地院裁定富商取得單獨監護權，富商也來台準備接走女兒，雙方將於今日會面移交女童。而女童一封親筆信，寫下不願意被父親帶回義大利，希望能夠台灣生活，更引起輿論高度關注，讓雙親的爭執浮上檯面，詹姓空姐也透過影片向富商喊話。

雙親搶人大戰延燒至今，原定14日上午9點30分，詹姓空姐須將女童交給藍姓富商，根據詹女鄰居表示，今日女童仍主動背起書包表明要上課，也已正常到校，但藍男目前仍未出面，僅委託律師到場。原依照行政命令規定將強執執行將女童移交給藍男，不過由於爸爸尚未出現，執行官原要請員警將孩子抱走，但詹女和律師都希望能避免暴力強執行為，因此目前執行官還在確認女童意願中。

▲▼義大利富商跨海搶幼女監護權。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）

▲女童親筆信。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）

詹姓空姐在影片中表示，由於富商迄今都拒絕與她對話，因此只能透過拍影片的方式，闡明她的想法。詹女表示，儘管當初她未婚生下女兒，遭到藍姓富商的責備，但她仍願意與藍男分享監護權。

詹女喊話，相信藍男和她都一樣很愛著女兒，不管過去發生多少不愉快的事情，那都是大人應該要面對的，希望他能放下彼此成見來守護女兒。詹女哭喊，藍男5個多月以來都拒接女兒的電話，直到女兒生日才打電話給他，每一次地拒絕都讓小孩相當失望，更因此逐漸喪失對於父親的依賴和信任，讓孩子對於要去義大利生活這件事充滿恐懼，更因此每晚偷偷哭著入睡。

詹女強調，不是不願意讓女兒和藍男一起去義大利，是希望藍男能在保護女兒的前提下，來台灣和女兒好好處一陣子，重新建立起親子關係，讓孩子放下對其的不信任與無法信賴，等她準備好了，說得出，「媽咪我要跟爸爸一起去」的時候，她一定能開心的目送2人出發前往義大利，希望藍能夠放下成見，坐下來聽聽孩子的心願與想法。

►迪士尼控快來！冰雪奇緣項鍊、小飛象耳環都特價了

ET快訊
NBA史上首人！詹皇達成「1萬籃板＋1萬助攻」
快訊／納豆近照首曝光！　對站深情互視「緊牽依依」
陸暴增1337確診！　東莞突封城「工廠全面封閉」
快訊／新桃火力發電廠大火！　18台消防車灌救
義大利富商沒出現！　空姐泣喊：聽聽小孩心聲
快訊／蘇貞昌要求規劃「12-17歲學生」施打第三劑疫苗
報告放白雲惹怒老師？　一中學生打臉曝「真相圖」
快訊／金鐘視帝病逝！　中風2次不敵病魔
快訊／納豆被爆坐輪椅返家　侯友宜：他還沒出院
又有健身房無預警歇業！未退款神隱　北市開罰6.2萬
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄海軍基地前4車連環撞　1車翻覆滿地碎玻璃

囂張畫面曝！新竹狠男「持殺豬刀砍她脖子」　下秒從容散步離開

抱緊我就沒人可以帶我走...女童不願去義大利　鄰居揭心碎內幕

秀報告打臉王浩宇！中一中學生喊「捍衛學權」：不應涉及政治鬥爭

一歲男童嘴巴塞布反綁遭虐死　狠心無照保母輕判3年半定讞

快訊／竹縣新桃火力發電廠火警竄濃煙　消防局動員18車灌救

搭北捷「左腳停正妹裙下」狂攝　專業級「偷拍鞋」組裝設計曝

義大利富商沒出現！跨海搶監護權　空姐泣喊：聽聽小孩的心聲

報告放白雲梗圖惹怒老師！　中一中學生反駁：我放的是力宏

快訊／彰化青埔橋驚見男浮屍！路過民眾嚇壞

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

落單小獅在沙漠中被人拯救　10年後飛撲討抱秒變大貓咪

大S閃婚汪小菲發聲：祝徐熙媛幸福！　遭緋聞女友切割…隔空道歉張穎穎

快訊／高雄海軍基地前4車連環撞　1車翻覆滿地碎玻璃

囂張畫面曝！新竹狠男「持殺豬刀砍她脖子」　下秒從容散步離開

抱緊我就沒人可以帶我走...女童不願去義大利　鄰居揭心碎內幕

秀報告打臉王浩宇！中一中學生喊「捍衛學權」：不應涉及政治鬥爭

一歲男童嘴巴塞布反綁遭虐死　狠心無照保母輕判3年半定讞

快訊／竹縣新桃火力發電廠火警竄濃煙　消防局動員18車灌救

搭北捷「左腳停正妹裙下」狂攝　專業級「偷拍鞋」組裝設計曝

義大利富商沒出現！跨海搶監護權　空姐泣喊：聽聽小孩的心聲

報告放白雲梗圖惹怒老師！　中一中學生反駁：我放的是力宏

快訊／彰化青埔橋驚見男浮屍！路過民眾嚇壞

美國總預算灑140億美元援烏　如何「正確標示」台灣領土定義模糊

深圳封城！鴻海龍華、觀瀾廠暫停營運　其他廠區備援調配生產

快訊／高雄海軍基地前4車連環撞　1車翻覆滿地碎玻璃

NBA史上首人！詹皇達成「1萬籃板＋1萬助攻」　搭檔AD有望回歸

囂張畫面曝！新竹狠男「持殺豬刀砍她脖子」　下秒從容散步離開

抱緊我就沒人可以帶我走...女童不願去義大利　鄰居揭心碎內幕

股王矽力跌停「今年跌幅逾4成」　3外資券商調降目標價、最低3500元

台南口罩政策不鬆綁　黃偉哲請醫療院所及市民加強防疫警覺

快訊／納豆近照首曝光　對站深情互視「緊牽依依」慶白色情人節

30秒心測「常用的辦公室文具」　透露你的隱藏工作能力

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

社會熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

即／新竹驚傳兇殺案！釀1死1傷

桃園家樂福物流中心大火　機器撿貨自動倉庫陷火海

台南率先公布重大酒駕資訊

追求女大生被打槍　賓士富少狂砍176刀奪命

中一中師暴走！翟本喬勸「去管圖書館」

快訊／國道1號「2車追撞」　紅爆回堵5公里

牙醫夫妻搭帳棚抗議車商...她驚：上班被跟車

多人目擊富少擄走女大生　她看現場就知妹妹出事

即／康友來台撈201億　黃文烈29人起訴

台中女大生考試昏睡！就醫一聽崩潰提告

她目睹車禍幫報警　被收1.2萬散落物處理費

更多熱門

相關新聞

女童不願去義大利　鄰居揭心碎內幕

女童不願去義大利　鄰居揭心碎內幕

義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭女兒監護權案，引起輿論高度關注，根據判決，14日強制執行將女童交付給爸爸，但富商沒有出現，原本執行官要請員警將孩子抱走，但空姐跟律師都希望能避免如此暴力強執行為，目前執行官還在確認女童意願。

王文淵辭工總理事長　經長王美花：細節我不了解

王文淵辭工總理事長　經長王美花：細節我不了解

為電槓上？王文淵辭工總理事長

為電槓上？王文淵辭工總理事長

幽靈機車撞進派出所！無人駕駛自走50m真相曝

幽靈機車撞進派出所！無人駕駛自走50m真相曝

震撼！　王文淵怒辭工總理事長

震撼！　王文淵怒辭工總理事長

關鍵字：

台中義大利富商空姐監護權影音

讀者迴響

熱門新聞

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

台中一中「師生互嗆」真相曝！報告放梗圖嘲諷

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

油價漲「95能改加92？」　中油解答

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

雷／《全明星3》江宏傑急了：積極一點！　排球比分遭狂吐槽

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

瘋傳76萬YouTuber「李根大尉戰死烏克蘭」韓網震驚了！

28歲網紅抗癌8個月病逝！　「頂光頭燦笑」最後身影網淚崩

高雄男超取包裹遭拒！原因竟是姓名15字

快訊／家樂福楊梅倉大火！業者回應了

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面