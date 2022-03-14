普丁侵烏鑄下「最大錯誤」　《富比世》：喚醒沉睡中的猛獸

▲俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭，看在部分專家眼裡反而讓德國軍事壯大。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

「普丁入侵烏克蘭正在淪為一場史詩級的慘敗」，美國安全智庫「萊辛頓機構」（Lexington Institute）CEO湯普森（Loren Thompson）表示，俄軍在烏克蘭屢屢發生強攻不下的新聞，暴露俄軍外強中乾的現實，也促進美國和歐洲的團結與警覺，但更令人擔心的是，普丁此舉反倒幫助潛伏已久的德國清除前方阻礙，讓德國有了再次回到歐洲中心軍事強權的機會。

湯普森在《富比世》（Forbes）發表文章，《普丁入侵烏克蘭鑄下的最大錯誤：為德國重新武裝注入動力》。他表示在拜登政府富有技巧的活用各種外交管道之下，並與北約（NATO）共享情報促進對俄警覺，讓俄羅斯的經濟和國際地位出現「大幅衰退」。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰果也證實，儘管俄軍現代化一度讓西方國家刮目相看，但整體實力實際上遠遜於外表。俄烏戰爭牽扯歐洲歷史，湯普森指出事實上普丁犯下的最大錯誤，就是喚醒德國這頭沉睡的巨獸，為德國重回其歐洲中心的傳統地位清除了障礙，讓德國有機會一路重返主宰歐洲軍事強權的位置。

普丁下令對烏克蘭展開「特別軍事行動」後，北約警覺普丁入侵野心，德國更宣布未來幾年內將大幅增加軍費開支，並「立即釋放」1000億歐元的資金，為裝備不足的軍隊進行軍備更新。

湯普森指出，德國在兩次世界大戰中不論戰術或戰略層面都遠勝於鄰國，甚至兩次大戰都差點戰勝，而且回顧歷史，儘管兩次戰後德國都被解除武裝，但總有辦法將軍隊重建成為世界一流的軍事力量。

▲德國總理蕭茲在俄軍侵烏後，宣布立即釋放1000億歐元投入軍費。（圖／路透）

俄羅斯前身蘇聯在二戰期間遭到希特勒統治的納粹德國入侵，之後蘇聯和俄羅斯都認為在西方與俄國之間有必要建立起緩衝國家和地區，而納粹惡名也讓戰後的德國盡力避免再出現任何軍事崛起的跡象，包括不配備長程攻擊的武器或其他攻擊性軍備，而是純粹的防禦性武器。

不過事實上冷戰期間，西德曾經又凝聚了一批將近50萬軍力的部隊，且擁有超過4000輛主力戰車，當時作為蘇聯和西方的前線，西德為了防止紅色勢力進犯，儘管距離二戰不過數十年，卻也曾武裝了當時被視為是全球最具打擊力量之一的軍隊。冷戰結束後，德國才陸續裁軍到三軍總員僅約18.4萬人，主力戰車減少到300輛以下，軍事支出的GDP占比也從3％降至1％。

儘管在過去多名總理任內，德國一直試圖在東西方之間找到一個適當位置落腳，俄羅斯入侵烏克蘭3天後，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）一掃德國過去數十年的反軍事態度，宣布未來國防預算將提升至至少GDP的2％，直接把計畫提前10年。

普丁宣稱對烏克蘭的「特別軍事行動」，是因為西方長期忽略俄國邊境安全和國安利益，加上烏克蘭境內被新納粹力量占據，才發起拯救當地俄裔人口的行動。然而湯普森表示普丁這步失算將會讓俄國的未來更加險峻，即便莫斯科當局最終拿下烏克蘭並建立魁儡政權，「它的安全也會削弱，俄國最恐懼的區域力量正在復甦。」