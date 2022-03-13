今5本土！雙北不明感染+1　另4例在台南「和遊覽車旅遊團相關」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增5例本土個案，其中1例在台北、4例在台南。北市個案是雙北待釐清感染鏈同住家人，台南個案則是遊覽車旅遊團和就醫接觸相關。

▲遊覽車旅遊團及就醫接觸相關個案。（圖／指揮中心提供，下同）※點圖放大

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醫療應變組副組長羅一鈞說明，今5例本土有1例在台北市（案21395），是妹妹案21359的同住哥哥，Ct值33，從Ct值和抗體變化，兩兄妹應該是早期個案，和3/11確診的同住家人案21295一樣，感染源需要追蹤，目前整起群聚案會監測到3/22。

跨雙北的家庭群聚，指標個案為新北40多歲男性（案21260），3/9出現症狀後自行快篩陽性，到醫院採檢確診，Ct值14.4，匡列107人、96人已採檢，日前已驗出2名非同住家人確診，為台北個案，列案21295與21296，包括一名未滿5歲的男童，Ct值分別為20.4與23.1。加上今天案例，目前全案累積5人確診。

另外台南市4例本土都跟遊覽車旅遊團和就醫接觸相關（案21392～21394、案21422），其中案21393是3月初和案21262共同就醫場域接觸，是擴大匡列採檢陽性個案，Ct值32.6，研判應該是感染尾聲；案21394是案21297同公司職場同事，是職場匡列採檢陽性，3/11開始有症狀。

而案21392和案21422是同住家人，案21392本身先有症狀，家用快篩陽性後就醫確診，案21422曾去過台南某醫院門診就醫，因此目前也懷疑是在醫院接觸感染，這一家人目前歸類同就醫場域有關，還需要進一步釐清感染途徑，該起群聚要持續監測到3/22。

▲雙北不明感染相關個案。※點圖放大