安卓轉iPhone難用爆？過來人「只列3點」狠甩：沒有換掉的理由

▲iPhone仍是很多人會使用的手機。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

先前手機市場可以說是蘋果（Apple）iPhone的天下，但近幾年安卓機（Android）的呼聲漸漲，許多人也開始在兩個選擇間猶豫。就有網友表示，他的電信合約快到期了，打算順便換一支新手機，目前就在兩者間考慮，「聽很多朋友跳蘋果後的感想，都是順又省電」，讓他好奇「安卓跳蘋果最有感的是什麼？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，文中表示，最近他的合約快到期，準備尋找新的手機，就在某支安卓機和iPhone之間猶豫，「可是聽很多朋友跳蘋果後的感想都是順又省電」，就也想問問過來人，「各位從安卓旗艦跳蘋果，最有感的都是什麼點啊？」

貼文一出，就有許多人大推，「好順，順超多，不需要擔心閃退問題」、「順、用得久」、「跟朋友出去傳照片很方便」、「超順暢+1，但我是很久以前就換了」、「可以一直更新，手機用很久都還沒壞」、「系統要是能一直更新，用個四年還順順用的話，我覺得買iPhone比安卓便宜」、「可以Airdrop。」

▲不少人用過iPhone後，還是喜歡安卓的設計。（示意圖／記者劉維榛攝）

不過，也有網友還是想念安卓機的一些設計，「沒有功能鍵」、「不能用悠遊卡」、「沒有指紋辨識、沒悠遊卡」、「不能手勢返回的地方，要找返回按鈕在哪」、「安卓返回鍵太方便了 水果都放左上角有夠反人性」、「覺得安卓好用的APP，蘋果不一定有。」

其中，就有過來人回文分析，說他覺得最有感的莫過3點「第一個：順。第二個：超耐用。第三個：手勢好用（不過安卓也有了）」，除了這3點就想不到iPhone強在哪。不過，他話鋒又一轉，「但，這就是一隻稱職的手機該有的」，想到之前用過很多支安卓機，都是用一年多就卡到不行，還發生過電池膨脹的情況，「真的會氣死」。

當時他受不了，索性換成iPhone 8，一用就是3年，「除了電池壞了續航不足外，日常使用依然順暢，要不是電池不夠力，還真的找不到換手機的理由」，連玩手遊都沒問題，「接下來等iPhone 14吧！希望14也能給個120hz跟三眼怪啦！然後輕一點就好了。」此外，他最後又再大推一點，「啊！對了，還有備份還原，我還沒看過贏iOS的，iCloud真的方便，一氣呵成。」