快訊／嘉義「玉山旅社咖啡」全面燃燒！警消出動21車灌救

▲嘉義「玉山旅社咖啡」13日凌晨傳出火警。（圖／翻攝記者爆料網）
記者鄒鎮宇／綜合報導
嘉義市知名的「玉山旅社咖啡」12日晚間11時57分發生大火，火勢延燒5戶。嘉義消防局表示，合計派遣6分隊21車前往搶救中，共疏散住戶計8名民眾避難，現場並無人員受困受傷，詳細起火原因仍待釐清。
據悉，「玉山旅社咖啡」位於嘉義市東區共和路上，於民國38年開始營業，由於店內裝潢、家具復古，因此吸引不少遊客造訪拍照；此外，「玉山旅社咖啡」屬於木造旅館，裝潢及家具大都是木材，因此火勢延燒速度較快。
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嘉義市政府消防局表示，獲報後於12日晚間59時抵達現場，於13日0時54分控制火勢，凌晨1時15分火勢熄滅。
▼警消出動21車灌救。（圖／翻攝嘉義市政府消防局）
據報共和路木造建築發生大火 二樓建物現已陷入全面燃燒 周邊救災人車 眾多敬請勿圍觀 更勿干擾救災以免發生危險‼️ 案情更新： 23:57受理報案 23:59抵達現場 合計派遣6分隊21車前往搶救中 共疏散住戶計8名民眾避難 現場並無人員受困受傷情事 00:54回報火勢控制 01:15現場火勢熄滅由嘉義市政府消防局發佈於 2022年3月12日 星期六
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