彰基工地壓死怪手司機　家貧、無勞保...2稚女生活困苦待援

▲彰基七期大樓工程怪手駕駛遭活埋。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰基七期院區新建工程，昨(11日)地下2樓擋泥牆不明原因倒塌，壓到操作怪手的施姓工人(46歲)，工人頭部、軀幹受創嚴重，被救出時無呼吸心跳，下午4時53分在家屬同意下，拔除葉克膜，讓他留最後一口氣送回埔鹽鄉住處，鄉長許文萍前往關切，得知其在工地施工沒有勞保，家境又貧寒，身後事令人不勝堪憂。

▲怪手駕駛OHCA被送往醫院急救。

許文萍與村長施讚興第一時間前往施男家關切，初步了解施男與越籍外配育有2女，老大讀國一、老二念小一，施妻(44歲)在家中照顧婆婆(月領老農年金7,550元)，平日沒有工作，家境貧寒是中低收入戶，家中更沒有多餘的財力，來籌措施男的喪葬費。

許文萍說，施男戶內無相關福利補助，他在彰基七期工程工地工作，勞保局查又沒有勞保，目前先經協助辦理特境緊急生活扶助，通過領4.1萬，協助辦理低收入戶，來幫助小孩未來就學及生活費，其他的再進一步跟相關單位聯繫，看要怎麼來幫助施男家屬度過難關。

▲彰基七期大樓工程目前停工中。（圖／記者唐詠絮攝）

案發當時，初步調查，施男當時正在操作怪手，突然整片擋土牆坍塌，正巧砸中怪手，施男也因閃避不及，被土石砸到，彰化縣消防局救援人員到達時，工人已經將土石板挪開，花了10多分鐘才救出工人，已經呈現無呼吸心跳狀態。目前工地已拉起封鎖線，工人也被送往彰基急診處搶救，但因傷勢過重，家屬放棄急救，下午4時53分許讓施男留一口氣返回埔鹽住家。。

▲怪手被大泥塊掩埋。（圖／民眾提供）