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台中槍戰最新畫面曝！氣質妹遭衝撞尖叫　阿嬤中彈衰喊「摳憐喔」

記者柯沛辰、白珈陽／台中報導

台中大里區中興路一處加油站11日下午傳出連續槍響，大批警方圍捕4名通緝犯，當場連開數槍，擊中一名嫌犯腹部，導致一名路過婦人也遭流彈波及，雙雙送醫救治。如今後方行車紀錄器曝光，車上謝姓女駕駛心有餘悸，直呼當時她等著排隊洗車，怎料前車不僅是槍砲要犯，還為了逃脫倒車衝撞，害她車損，甚至一度被警方誤以為是同夥，真的很無奈。

謝小姐接受《ETtoday東森新媒體》訪問時表示，當時她等著排隊洗車，低頭使用手機，沒有特別注意前方情況，不料前方突然出現大批警方圍捕，將前車團團包圍。嫌犯眼見去路被阻，下意識緊急倒車，當場撞上謝小姐的車頭，這才讓她意識到情況不妙。

▲▼台中槍戰最新畫面曝！氣質妹遭衝撞尖叫　阿嬤中彈衰喊「摳憐喔」。（圖／記者白珈陽攝）

▲謝小姐還原當時圍捕經過，至今仍心有餘悸。（圖／記者白珈陽攝）

謝小姐回憶，當時警方不斷敲窗，要求嫌犯下車遭拒，因此連開數槍，連帶導致一名騎車來加油的婦人遭流彈波及。事後，警方順利將4名嫌犯壓制在地，但誤以為她也是同夥，不僅敲窗要求她下車，還質問「妳車上真的沒人嗎？」、「那妳為何停這樣？」讓她大感莫名，頻頻喊冤「我是路人！我只是要洗車！」但仍被要求留下行車紀錄器，以證清白。

行車紀錄器可見，便衣警察開車從畫面左側出現，先是擋在嫌犯駕駛的白色賓士前、封鎖去路，隨後持槍下車，將賓士團團包圍。當下嫌犯駕賓士倒車衝撞，嚇得謝小姐當場尖叫。最後4名嫌犯自知不敵，在重重圍捕下，先後被警方拉下車，紛紛趴臥在地。

▲▼台中槍戰最新畫面曝！氣質妹遭衝撞尖叫　阿嬤中彈衰喊「摳憐喔」。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲便衣刑警衝上前圍捕，騎車的黃姓婦人（右）則是路過遭波及倒地，被警方扶起帶離。（圖／記者白珈陽翻攝）

另外，畫面中可見，在槍戰期間，一名68歲黃姓婦人騎車停在賓士車旁，一度不知道發生什麼事，但伴隨一陣槍響後，婦人連人帶車倒地，被攙扶救離現場。據謝小姐表示，黃婦上車前多次無奈衰喊「摳憐喔，這樣也受傷」、「關我什麼事」。

警方受訪時證實，台中市四分局下午到大里區汽車旅館查緝毒品案，但到場時發現于姓嫌犯剛好退房，因此開車尾隨，並伺機趨前攔阻，最後在大里區大里路圍捕4名嫌犯，不料嫌犯倒車衝撞、不願就範，因此警方朝駕駛座輪胎開槍，造成後座溫姓共犯腹部中槍，並在車上起出安非他命、毒品咖啡包等物品。

另外，流彈也波及一名路過的黃姓婦人腳部，導致其連人帶車倒地、左腳踝骨折，送醫救治後並無大礙。

▼4名嫌犯最後乖乖就範，趴倒在地。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼ 台中通緝犯見警攔查開車逃逸，警方開一槍擊中車上乘客 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▼優勢警力包圍賓士車，並搜出安非他命等毒品。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼ 台中通緝犯見警攔查開車逃逸，警方開一槍擊中車上乘客 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼ 台中通緝犯見警攔查開車逃逸，警方開一槍擊中車上乘客 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▼圍捕行動最初，便衣警員駕駛銀色休旅車，從左側緩緩開出，擋住嫌犯賓士車的去路。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼台中槍戰最新畫面曝！氣質妹遭衝撞尖叫　阿嬤中彈衰喊「摳憐喔」。（圖／記者白珈陽翻攝）

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