獨／哀求訊息曝！富商跨海搶監護權　8歲女傳訊：爸爸不要把我帶走

▲8歲女童傳訊哀求富商爸，「我不想去義大利」 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣詹姓空姐與義大利藍姓富商爭奪女兒監護權官司，台灣法院更一審將女兒監護權判給男方。另外，富商指控詹女涉嫌違反保護令、準略誘等罪，台北地檢署以空姐無犯意、罪嫌不足等理由，處分不起訴。案經再議，高檢署兩度發回台北地檢署續查，而11日也召開偵查庭。稍早，詹女獨家接受《東森新媒體ETtoday》訪問，並曝光女童請求富商讓她留在台灣的訊息內容。

富商除了跨海與詹女爭奪女兒監護權之外，更對詹女提出刑事訴訟，指控詹女違反法院保護令，謊稱女兒護照遺失，申請補發後強行把孩子從義大利帶回台灣，涉嫌違反保護令、準略誘等罪，台北地檢署事後以空姐無犯意、罪嫌不足等理由，處分不起訴。

案經再議，高檢署兩度發回台北地檢署續查，偵查庭於11日召開，而庭後詹女也獨家接受《東森新媒體ETtoday》訪問，表示女兒跟父親最後一次通話是在她的生日當天，但在這之前已有5個月沒聯繫。

詹女進一步解釋，女兒跟藍男每周都會有固定的時間視訊通話，但當2021年9月底女兒得知自己要被交付後，便跟藍男表示，自己不想去義大利，想留在台灣，但對方不同意，開口說服不成後，便掛了電話，自此不再與女兒聯繫。

而這5個月來，女兒不斷嘗試傳訊息表達，「爸爸我真的不想去義大利」、「我想跟媽媽住在一起」、「不要把我帶走，因為我一定要跟媽媽住在一起，我很愛媽媽！」等語，甚至撥電話，但都未獲得回應。對此，詹女也曾試圖與對方律師溝通，要求對方不要這樣對待孩子，「即便不開心也要跟孩子聯絡，這樣的方式對小孩來說太殘忍」，但也都撲了空。

▲富商跨海爭奪監護權，女童哀求想留在媽媽身邊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

除此之外，女兒還手寫信，請求總統、法官幫助，讓她留在台灣。對此，藍男質疑詹女「發動媒體攻擊，1個只有8歲的小二女生怎麼可能寫信給總統。」

面對質疑，詹女表示，「你們都太小看小孩了」。另外，對於3月14日交付孩子的日期即將到來，她則表示，自己會按照應該走的程序去做，「但若是妹妹不願意，緊抱著我要我不要放手，我也只能抱著」，並且會嘗試用各種方式爭取讓女兒留在台灣。