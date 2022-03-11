FB添社團管理新功能！３招裡小編們最愛這一個

▲Facebook社團管理員可設定特定條件，自動核准或拒絕成員加入社團，不少小編最愛這一個新功能，可以減少大量手動管理的時間。（圖／Meta提供）

記者吳佳穎／綜合報導

FB添新功能！Meta （前身為 Facebook ）宣布，針對Facebook社團管理員推出三大新功能，包括原有「禁止發言」功能擴大為「停權」、QR code邀請入社、核准自動化等，協助管理員防範不實資訊，並輕鬆管理社團內的互動情形，並提供更簡單的方式邀請感興趣的對象加入社團，藉此擴大發展社團規模。

新增新功能如下：

一、社團中原有「禁止發言」功能擴大為「停權」

為了讓社群在安全的環境下互動交流，Facebook社團可透過管理員小幫手自動拒絕含有特定資訊的留言，可婉拒含有「特殊關鍵字、信用卡、電話號碼」等內容的留言，如果有成員想發佈經第三方查證機構評等含有不實資訊的內容，將會在顯示於社團之前遭到拒絕，藉此協助降低錯誤資訊的能見度。

另外，社團中原有的「禁止發言」功能將擴大並更新為「停權」，如此一來管理員和版主便可暫時將社團成員和參與者停權，讓對方無法在社團中發佈貼文、留言、傳達心情、加入社團聊天室等。

二、QR code邀請 入社更簡易

許多管理員積極透過各種方式擴大Facebook社團規模，現在管理員可透過電子郵件發送邀請，更可透過新增並分享QR code功能，直接邀請還未加入社團的對象加入。用戶在掃描 QR code後，將會直接導向該社團的「關於」頁面，按下加入社團或提出申請，讓整體使用者流程更為順暢。



三、申請入社核准自動化

許多社團管理員會邀請欲加入社團的使用者回答問題，並藉此判斷是否核准入社，過往需耗時逐一手動確認，現在透過「管理員小幫手」，社團管理員可根據自己設定的特定條件，自動核准或拒絕社團加入申請，讓管理新成員的加入流程更有效率，也讓管理員可以將時間更有效率地運用在促進社群中的互動與交流上。