　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

FB添社團管理新功能！３招裡小編們最愛這一個

▲臉書社團有新增的功能。（圖／Meta提供）

▲Facebook社團管理員可設定特定條件，自動核准或拒絕成員加入社團，不少小編最愛這一個新功能，可以減少大量手動管理的時間。（圖／Meta提供）

記者吳佳穎／綜合報導

FB添新功能！Meta （前身為 Facebook ）宣布，針對Facebook社團管理員推出三大新功能，包括原有「禁止發言」功能擴大為「停權」、QR code邀請入社、核准自動化等，協助管理員防範不實資訊，並輕鬆管理社團內的互動情形，並提供更簡單的方式邀請感興趣的對象加入社團，藉此擴大發展社團規模。

新增新功能如下：

一、社團中原有「禁止發言」功能擴大為「停權」

為了讓社群在安全的環境下互動交流，Facebook社團可透過管理員小幫手自動拒絕含有特定資訊的留言，可婉拒含有「特殊關鍵字、信用卡、電話號碼」等內容的留言，如果有成員想發佈經第三方查證機構評等含有不實資訊的內容，將會在顯示於社團之前遭到拒絕，藉此協助降低錯誤資訊的能見度。

另外，社團中原有的「禁止發言」功能將擴大並更新為「停權」，如此一來管理員和版主便可暫時將社團成員和參與者停權，讓對方無法在社團中發佈貼文、留言、傳達心情、加入社團聊天室等。

二、QR code邀請　入社更簡易

許多管理員積極透過各種方式擴大Facebook社團規模，現在管理員可透過電子郵件發送邀請，更可透過新增並分享QR code功能，直接邀請還未加入社團的對象加入。用戶在掃描 QR code後，將會直接導向該社團的「關於」頁面，按下加入社團或提出申請，讓整體使用者流程更為順暢。

三、申請入社核准自動化

許多社團管理員會邀請欲加入社團的使用者回答問題，並藉此判斷是否核准入社，過往需耗時逐一手動確認，現在透過「管理員小幫手」，社團管理員可根據自己設定的特定條件，自動核准或拒絕社團加入申請，讓管理新成員的加入流程更有效率，也讓管理員可以將時間更有效率地運用在促進社群中的互動與交流上。

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
網傳普丁出手「報復台灣」！外交部回應了
快訊／桃園工廠嚴重火警！堆滿「可燃性溶劑」全面燃燒
12星座7日運勢一次看！　衝擊比水逆還大

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

FB添社團管理新功能！３招裡小編們最愛這一個

iPhone SE3值得買嗎？3C達人點出必買、不買理由

iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

iPhone SE3資費出爐！25歲以下「5G 999」方案再加碼

中華電信iPhone SE3預購5分鐘搶完　果粉最愛這顏色

疫情空調銷售異軍突起　大金推現金回饋「直省7000」

春季發表會之後　蘋果2022年仍有五大新品值得期待

20個風格模板、自動剪輯音樂　蘋果宣布iMovie將有2大超方便更新

蘋果春季發表會後3C通路祭優惠　iPhone 13 Pro 現省3,410元

蘋果發表會沒說的驚喜！　iPhone SE 3內存記憶體也升級

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

趁亂竊物資！男遭膠帶綁樹　烏克蘭士兵嗆：不感到羞恥？

孫德榮心疼朱芯儀罹癌：臉都變了　讚具俊曄來台追愛..喊話想跟炎亞綸主持

當身障空氣！公車司機拒載6次　冒險「肉身擋車」被酸要拿牌子

南韓總統大選差距不到1％　國民力量黨尹錫悅險勝當選

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

FB添社團管理新功能！３招裡小編們最愛這一個

iPhone SE3值得買嗎？3C達人點出必買、不買理由

iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

iPhone SE3資費出爐！25歲以下「5G 999」方案再加碼

中華電信iPhone SE3預購5分鐘搶完　果粉最愛這顏色

疫情空調銷售異軍突起　大金推現金回饋「直省7000」

春季發表會之後　蘋果2022年仍有五大新品值得期待

20個風格模板、自動剪輯音樂　蘋果宣布iMovie將有2大超方便更新

蘋果春季發表會後3C通路祭優惠　iPhone 13 Pro 現省3,410元

蘋果發表會沒說的驚喜！　iPhone SE 3內存記憶體也升級

快訊／中和3屁孩爽開賓士拒檢狂飆　警連開3槍「1人中彈」送醫

畢爾被爆可能轉投費城組3巨頭　美媒：七六人每場可轟140分

FB添社團管理新功能！３招裡小編們最愛這一個

大S天秤座也上榜！漂亮又旺夫的3大星座女　娶到第一名簡直人生勝利組

湯瑪斯對決綠衫軍獲暖心支持　坦圖：要很特別才能在季後賽飆50分

升鴻投資／別期待總經預測恐慌事件　穩住節奏停損不猶豫

阿伯又出事！2年3車衝田裡　7旬婦坐田埂發抖：擱底剉咧

3C家電熱門新聞

iPhone SE3值得買嗎？3C達人點出必買、不買理由

iPhone 13降價5400元！二月手機降價榜出爐

iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

慶祝白色情人節！LINE聊天室輸入「三個詞」　召喚熊大兔兔放閃

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

中華電信iPhone SE3預購5分鐘搶完　果粉最愛這顏色

iPhone SE 3值得買嗎？一表看懂與前代差異

iPhone SE3資費出爐！25歲以下「5G 999」方案再加碼

中華電信iPhone SE3預購開跑　6分鐘內全部賣光！

iPhone 13 Pro「松嶺青」驚人工藝！光線下多變色澤　與夜幕綠差在這

iOS 15.4不用Apple Watch口罩解鎖

最便宜5G iPhone SE3來了！三大電信業者預購攻略看這裡

晶片再升級　2022 年版 iPad Pro有望出現三大重點更新

更多熱門

相關新聞

Meta掃蕩禁用7家間諜公司FB、IG帳號　已知5萬用戶受害

Meta掃蕩禁用7家間諜公司FB、IG帳號　已知5萬用戶受害

Meta長達數月的調查，日前大掃蕩，禁用7個間諜公司散布在100多個國家/地區的網軍FB、IG帳戶，並和安全研究人員、其他平台的政策制定者分享這些資訊，還告知約5萬名被監控者，幫助他們加強帳戶安全性。7大間諜公司為Black Cube、Cobwebs 、Bluehawk CI、Cognyte、Cobwebs Technologies、BellTroX，以及一間不知名的中國公司，Meta 報告懷疑其幕後是由中國執法單位主導。

王正坤演講FB行銷技巧

王正坤演講FB行銷技巧

走鐘獎與金鐘的距離

走鐘獎與金鐘的距離

臉書「無預警大量鎖帳號」　苦主狂+1

臉書「無預警大量鎖帳號」　苦主狂+1

臉書connect大會29日凌晨登場　「改名否?」祖克柏說給你聽

臉書connect大會29日凌晨登場　「改名否?」祖克柏說給你聽

關鍵字：

FB臉書社團小編Meta

讀者迴響

熱門新聞

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

郭品超疑閃婚！認愛小19歲女星6個月後「婚紗照外流」

快訊／台南驚傳情殺案！女「胸口被插1刀」慘死

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

被這對男女害慘！「現金卡」23年前一堆人辦

Junior PO合照甜喊「她是萱瑜」

台南府城「60年老店」無預警熄燈！經典「台式馬卡龍」沒了

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

桃園工廠大火　可燃性溶劑全燃燒

更多

最夯影音

更多
闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面