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社會 社會焦點 保障人權

枋寮鄉長疑涉貪2度遭檢調搜索約談　傳一度拒開門

▲枋寮鄉長陳亞麟 。（圖／取自陳亞麟臉書）

枋寮鄉長陳亞麟 。（圖／取自陳亞麟臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署偵辦枋寮鄉長陳亞麟等人涉嫌辦理鄉內相關工程業務疑似涉有貪瀆等不法情事，今(10)日持法院核發搜索票搜索他的住處及公所等8處並約談相關人員，據悉，搜索過程，地方盛傳他一度拒絕開門，檢調人員隨後帶他回公所搜索，帶回調查。

屏東地檢署發佈新聞稿指出，該署日前獲悉陳某等人辦理鄉內相關工程業務疑似涉有貪瀆等不法情事，經檢察長指派主任檢察官蔡明達成立專案小組，並發交法務部廉政署南部地區調查組、調查局南部地區機動工作站及屏東縣調查站調查，經調查蒐證後，承辦主任檢察官指揮南調組、南機站及屏東縣調查站於今日持屏東地方法院法官核發之搜索票，搜索陳男等人之住居所及辦公處所等共8處，並查扣相關證物，隨即傳喚被告及相關證人共8人次釐清案情。

2021年8月，屏東地檢署偵辦枋寮鄉工程發包等弊案，約談包商等相關人員及鄉長陳亞麟進行調查，訊後陳亞麟等多人被請回。事後陳亞麟也在臉書發文強調，「鄉長及部分同仁是經檢調要求進行相關案情之釐清，並非如部分媒體所說『被帶走』，鄉長本身並未涉及不法事項，但因偵查不公開，靜待司法調查結果；在此，謝謝各位鄉親父老的關心與支持，由衷感謝；陳鄉長及部分同仁目前皆已無保請回。」

事隔半年多，檢調再發動調查作為，二度搜索，是否與去年工程有關，還是另外案件 ，檢方以偵辦不公開為由，未做說明。而陳亞麟目前無法連絡上，無法得知他對此做說明。

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