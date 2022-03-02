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烏政府公布1新規「撿到俄戰車免稅」　教授讚嘆高招

▲▼俄羅斯軍隊在烏克蘭基輔發動攻擊。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊在基輔發動攻擊。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

在烏俄戰火延燒之際，爆出許多讓人哭笑不得的插曲，就有烏國居民拖走俄軍坦克，並在網上賤賣932元；沒想到，現在連當地國稅局也參一腳，公告祭出新規定，再度戳中廣大網友笑點。

烏克蘭國稅局昨發出公告，表示若撿到俄羅斯坦克，因為其價值低於UAH 248100（相當於台幣23萬1670元），所以不需要申報「這坨屎」為所得稅；另外，關於戰爭的支出，可以節稅。

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消息一出，掀起熱烈回響，美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩也在臉書轉發，除了笑虧「謝謝烏克蘭國稅局。」同時也驚呆註解，「屎為公告原文。」

▲烏克蘭人在網路上拍賣俄羅斯坦克。（圖／翻攝自拍賣網站）

▲烏克蘭人在網路上拍賣俄羅斯坦克。（圖／翻攝自拍賣網站）

對此，不少網友笑回，「很嗆XDDDD我要笑死」、「普丁的聖戰已經被網路世界形塑成一場笑話了」、「戰爭裡也要發揮鄉民精神的時代，幽默感不管什麼時候都很重要」、「全國一起演出喜劇」。

值得一提的是，日前才有烏國居民拖走俄兵的坦克車，並在當地二手車網上販售，一輛只要1000格里夫納，相當於台幣932元。不過，有內行分析行情，直言就算坦克拆解當廢鐵賣，也有12.5萬美金（約台幣350萬元）的價值阿。

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