3人租電動車遊八里左岸　左輪突飛走翻覆見血...老闆甩鍋神回答

▲黃姓等3名友人到八里租電動四輪協力車，但因左前輪螺絲鬆脫導致車翻覆受傷，薛姓業者被依過失傷害起訴。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

衰！黃姓遊客與2友人到新北八里左岸觀光，向渡船頭旁某腳踏車出租店，租1輛4輪電動腳踏車遊車河。豈料，騎到一半，左前輪螺絲竟鬆脫，造成車輛翻覆，陳、范2因此受多處擦傷，2人決定向腳踏車行薛姓負責人提告。薛姓老闆辯稱「車輛都有保養，輪胎從來不會脫落」，士林地檢署認他未做好確實檢查及時淘汰故障車，釀遊客受傷，依過失傷害提起公訴。

2020年8月28日下午，黃姓遊客騎乘租來的4輪電動協力腳踏車搭載范、陳2名友人，沒想到行經龍米路自行車道801159燈桿前，左前輪竟直接脫落，導致電動腳踏車因而翻覆，3人狼狽倒在地，陳、范手、腳多處擦傷，他們也立刻報警處理。

警詢、偵查時，薛姓老闆矢口否認有任何過失，辯稱每台腳踏車都有保養，所以不會是因為輪胎脫落才導致車輛翻覆。

租賃公司證人出庭證述指出：「電動車在正常使用情形下，輪胎不會脫落，輪胎脫落可能是螺絲沒有上緊。」檢察官認薛姓老闆以出租腳踏車為業，卻未做好確實檢查、維修、保養，及時淘汰老舊車輛，才會導致車身零件損壞，發生交通意外，因此依過失傷害罪提起公訴。

該腳踏車店禍不單行，去年8月晚間突然起火，導致整家店腳踏車遭祝融，所幸當下並無人在店內。《東森新媒體ETtoday》也致電到該店詢問營業狀況，店員則表示火災過後沒多久就已經完全恢復營業。