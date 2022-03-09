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茶包、八寶Q翻！超可愛「豆卡立體悠遊卡」限量賣　還送抱枕毛毯

▲▼豆卡悠遊卡、抱枕組合包。（圖／業者提供）

▲超可愛人氣貼圖豆卡變身悠遊卡了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

超欠收！超可愛人氣貼圖「豆卡」驚喜變身悠遊卡了，選中裡頭最可愛的八寶、茶包，製成大頭造型的立體悠遊卡，無論是掛在背包上還是手提袋通通療癒破表，而豆卡抱枕毛毯悠遊卡組限定只在賣場買得到，限量5000組，鐵粉把握機會收。

▲▼豆卡悠遊卡、抱枕組合包。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼超可愛的茶包立體悠遊卡Q到不行。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼豆卡悠遊卡、抱枕組合包。（圖／記者蕭筠攝）

「豆卡抱枕毛毯悠遊卡組」開賣了，這次把可愛的八寶、茶包變身成悠遊卡，可愛的大頭模樣搭配逗趣表情，讓人瞬間秒融化，組合包內含1個抱枕毛毯及1個悠遊卡，全台限量5000組，只在家樂福買得到，造型隨機出貨、不挑款。

而2021年秒殺的「樂天小熊餅乾造型悠遊卡組」也同步回歸，且特意推出全新設計，讓小熊餅乾悠遊卡在「逼」卡時鼻子可是會發出亮光，十分可愛，全台限量2萬組，上次沒買到這次可別錯過了。

▲▼酒精噴罐造型悠遊卡。（圖／悠遊卡公司提供）

▲酒精噴罐造型悠遊卡超療癒。（圖／悠遊卡公司提供）

另，近日悠遊卡公司也找來知名醫材廠「醫強」合作，推出可直接填充酒精的「酒精3D造型悠遊卡2.0」，特意將悠遊卡結合隨身酒精瓶，搭配白色QQ繩掛在包包上，讓防疫小物兼具實用及時尚，即日起至3月14日開放在7-11、全家、萊爾富及OK maet開放預購。

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