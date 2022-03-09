「台版國民兵」構想曝光　50萬後備軍人、30萬替代役可能全中獎

▲強化全民防衛，今年試行的教召新制改為14天，被稱為「史上最硬教召」。圖為首批新制教召員正在操作武器。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「面對強國不只能用正規部隊對抗，這次烏克蘭能擋住俄羅斯的坦克，國民兵就發揮很大的效果，這比正規軍硬碰硬強很多！」前國防部全民防衛動員綜合作業室主任、國防安全研究院中共政軍所研究員韓岡明接受本刊訪問指出，台灣應從烏克蘭作戰經驗中，以鄉鎮市區為單位，建立自己的「領土防衛部隊」。

為了推動「全民防衛」，總統蔡英文去年底親自揭牌成立「全民防衛動員署」，宣示推動後備動員改革的三大目標，包括「後備動員合一」、「常後一體」、「跨部會合作」。以後備動員的教召制度為例，國防部今年開始試行「一年一訓、一次14天」」的新制教召，不但將原本的5到7天增加為每次14天，並且增加訓練行軍宿營、戰傷急救等科目，被稱為「史上最硬教召」。

不過，韓岡明建議，若要進一步強化全民防衛，台灣應結合教召後備制度、替代役及警政署轄下的民防團隊，建立一支以鄉鎮市區為單位的「領土防衛部隊」，一來可解決教召的公平性，二來就像中立國瑞士的長期嚇阻戰略一樣，讓台灣成為「刺蝟」，就能嚇阻中國不敢輕易挑起戰端。

▲推動全民防衛，國防院專家舉烏克蘭為例，建議結合教召、替代役、民防組織籌組領土防衛部隊，讓台灣成為「刺蝟」。圖為今年新制教召受訓畫面。

「台灣有368個鄉鎮市區，若都能建立領土防衛部隊，這股力量會比21.5萬人的正規部隊要強太多！」熟悉後備制度的韓岡明提出構想表示，台灣的領土防衛部隊可以鄉鎮市區為單位，由3股力量組成，首先，我國教召制度是以退伍8年來編管士兵，以符合32萬軍力的需求，但卻有近50萬名「編餘的後備軍人」，若能把這些人編入領土防衛部隊，「他們不用嘲笑抽到籤的人」，可解決教召公平性的問題。

其次，台灣有約30萬名替代役也可編入，最後是近40萬名警政署轄管的義警、義消、社區巡守等自願民防團隊，加上民間非政府組織，將這些成員以鄉鎮市區為單位整合，假日就近訓練，學習操作基本武器、短程防空飛彈等，就像烏克蘭的「假日戰士」一樣，平時若投入訓練，戰時就能發揮，形成很大的嚇阻力量，當敵人攻打到該鄉鎮時，他們就是很好的領土防衛部隊。





▲熟悉後備制度的國防院研究員韓岡明倡議，台灣應以368個鄉鎮市區為單位，建立領土防衛部隊。

韓岡明強調，台灣國土防衛有3道防線，一是灘岸決勝，二是以後備部隊為主力的城鎮作戰跟縱深守備，三就是全民防衛，「若能把全民防衛部隊建立起來，就是點、線、面都建立起來」，且根據美國智庫蘭德公司的看法，領土防衛是防禦性質，不適合境外作戰，也不會被其他國家視為威脅。



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