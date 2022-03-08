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美國入境妹「7+7」傳給送餐姊　羅一鈞：春節專案唯一家戶傳染

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

境外移入個案（案20089）引發的宜蘭姐妹家庭群聚，是美國返台妹妹進行一人一室隔離時，先傳給送餐的姊姊，非同住母兄今（8）日也染疫。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，姊姊送餐染疫不排除是氣流相通遭感染，該起群聚是春節專案執行以來，首度發生在居家檢疫後半段出現家戶傳染事件。

宜蘭境外移入個案目前累計5人染疫，分別為一對姊妹與姊姊職場同事，非同住母兄今也染疫，列案21035、21036。指揮中心發言人莊人祥表示，兩名家人都是在隔離期滿前採檢陰轉陽，最後接觸日是2/22，Ct值分別為13.2、18.8。

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由於該起群聚為送餐染疫，也有媒體質疑春節檢疫C方案不安全，另詢問是否有造成社區風險。對此，羅一鈞回覆，疫調顯示姊姊僅把餐點送到門口，並無開門或交談等情形，之所以會染疫，不排除為氣流相通造成病毒傳播。

他另強調，該起群聚是春節專案執行以來，唯一一例在家中進行後半段居家檢疫出現個案傳染情形，「風險不是零，但應該是小且可控制」，發現確診後及早篩檢，也能避免個案向外擴散。

今日公佈的案21035、21036為兩姊妹非同住母兄，羅一鈞說，個案之所以被匡列隔離，是因為姊姊（案20395）在2/23發病前一天曾造訪母親家，但母兄在隔離期間均無症狀，直到檢疫期滿才被篩檢陽性。

3/7起邊境鬆綁，未來選擇一人一戶進行居家檢疫者也會增加，羅一鈞呼籲，居家檢疫者都須依照指揮中心規行快篩並回報執行結果，以利出現確診個案能及早控制，避免產生進一步家庭傳播。

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