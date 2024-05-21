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大陸 大陸焦點 特派現場

600萬人瘋搶周杰倫門票　他花5千元買到超爛視角看不到人

▲▼周杰倫近期展開巡迴演唱會。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫近期展開巡迴演唱會。（圖／翻攝自Instagram／jaychou，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

周杰倫近期在大陸展開巡迴演唱會，其中在長沙站時遇到了粉絲購買了最貴的看台票卻看不到周杰倫表演的情況，對此，湖南志新傳媒公司也緊急發布公告回應。

根據陸媒報導，一位名叫小陳（化名）的觀眾，她花費1200元人民幣（約新台幣5,347元）購買了周杰倫福州站的最貴看台票，但現場幾乎看不到周杰倫的表演。小陳表示，視角不僅不如部分700元和900元的票價區域，連歌詞板和屏幕都只能勉強看到，這種情況引發了不少觀眾的不滿。

▲▼周杰倫近期展開巡迴演唱會。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

此外，有部分粉絲反應有所謂「錯票」的問題，湖南志新傳媒公司回應指出，本次演唱會採取了強實名制措施，這是根據2023年9月12日文旅部和公安部發佈的《關於進一步加強大型營業性演出活動規範管理促進演出市場健康發展的通知》要求，旨在防止黃牛炒票行為。

實名制購票和入場制度規定每場演出每個身份證件只能購買一張門票，購票人與入場人身份資訊需保持一致。這次長沙站的門票上均列印了購票人的姓名和身份證資訊，入場時需通過四道檢查程序，包括身份驗證和人臉識別，以確保入場者與門票綁定的身份一致。

針對網上流傳的「錯票」問題，湖南志新傳媒公司指出，是指持票人與門票綁定的身份資訊不符的情況，這些門票大多來自黃牛。官方強調，購票需通過授權票務平台，任何通過非官方途徑購買的門票可能無法保障入場，並呼籲歌迷不要購買黃牛票，以免遭受損失。

對於退票規則，公司提供了詳細的說明。觀眾可在開啟預售票的48小時內無條件退票，此後則按條件退票，並收取退票費用。退票需通過原購票平臺進行，退回的門票會再次公開銷售。

據悉，周杰倫演唱會一票難求，僅4月18日開票時便有超過600萬人同時在線搶票，售出的12萬餘張門票僅滿足了2%的需求。官方提醒歌迷，網上流傳的「內部管道加價購票」、「高價與周杰倫合影」等均為不實訊息，長沙公安近期已抓獲兩名犯罪嫌疑人，他們因謊稱能提供周杰倫門票而詐騙歌迷。
 

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