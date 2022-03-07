閨密合資買車輪流開卻翻臉！各自推男友談判　他被5煞刀棍追殺

記者林悅／台南報導

2名閨蜜貸款合資購車輪流使用，因使用權及出資比例問題引發紛爭，雙方各自委由男性友人出面協商，結果一言不合發生毆鬥衝突，其中29歲李姓男子被打傷送醫，台南市警三分局據報漏夜追查，查獲24歲吳姓主嫌等5人到案，查扣刀棍等作案工具，全案由警方擴大偵辦中。

▲台南市警三分局破獲1起因閨蜜合資買車使用發生糾紛，雙方談判一言不合引發毆鬥傷人案，緝獲吳姓主嫌等5人，起獲作案工具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局指出，6日凌晨2時許接獲報案，有1名李姓民眾受傷送醫，立即派員到場查處。經調查，李男係因與人相約在家協商糾紛，突遭不明人士毆打成傷，三分局即刻成立專案小組漏夜偵辦，並報請檢察官指揮，調閱多項資料、證據分析後，迅速查獲吳姓主嫌等5人到案，並查扣刀、棍等犯案使用工具。

警方初步調查，25歲廖姓女子及23歲蘇姓女子2人原為好友，分別貸款合資購買車輛，約定輪流使用，後因使用權及出資比例問題引發紛爭，雙方各自委由男性友人出面協商。惟協商過程發生言語衝突，廖女男友李姓男子，突遭蘇女之友人出手打傷送醫。三分局指出，目前仍持續釐清有無其他的隱情或動機，並清查有無其他參與鬥毆之共犯，一個一個抓，不容許有漏網之魚。

市警三分局長歐祖明強調，嚴正譴責暴力行為，若有人假藉任何理由行暴力之實，警察必依法從嚴究辦，也會加強各項勤務作為，絕對不容許有任何暴力行為，遇案警方絕對有能力、有信心立即蒐證逮人，依法嚴辦。