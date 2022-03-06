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花蓮殯葬業務e化再升級　全國唯4提供網路公祭服務

▲▼市長魏嘉賢前住市立殯儀館了解殯葬業務e化升級後操作過程。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉賢前住市立殯儀館，了解殯葬業務e化升級後操作過程。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為符合現代化管理，並滿足民眾需求，達到殯葬業務透明化，花蓮市公所去年爭取花蓮縣政府經費補助198萬元辦理「花蓮市立殯儀館殯葬管理系統升級計畫」，建置殯葬設施查詢系統、感應卡片登記系統、觸控查詢、引導系統、規費試算、網路公祭等功能，提供民眾完整而便捷的服務。

市長魏嘉賢4日前住市立殯儀館，由所長陳柏欣說明殯葬業務e化升級後操作過程，民眾只要透過市公所網站，或是以手機連上殯葬管理系統，就能了解各項業務的作業流程，並且還可以網路公祭。

▲▼市長魏嘉賢前住市立殯儀館了解殯葬業務e化升級後操作過程。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢指出，殯葬業務透明化是現代化政府的趨勢，「資訊透明」能減少政府與民眾間的資訊落差，強化民眾對殯葬業務的信賴度，更能維持廉潔效能。未來民眾可由市公所網站或以手機直接掃描專屬的QRCode連上殯葬管理系統，即可明瞭各項業務的作業流程，包括收費標準，查詢禮廳、靈堂等租用情形，也可進行規費試算，藉由殯葬業務的簡便化、公開化、透明化，提升服務的品質，也能展現行政廉潔。

▲▼市長魏嘉賢前住市立殯儀館了解殯葬業務e化升級後操作過程。（圖／花蓮市公所提供，下同）

民眾可由市公所網站或以手機直接掃描專屬的QRCode，就能連上殯葬管理系統。

新冠疫情席捲全球，尤其在疫情嚴峻時，中央疫情指揮中心規定喪禮不公祭，降低群聚感染的機會。魏市長說，市公所在殯葬資訊系統特地建置網路公祭專區，這是繼桃園市、台北市、高雄市之後，花蓮市是國內第四個設置網路公祭的單位。在告別式當天，讓無法親自參加告別式的親友，透過網路直播的方式參與公祭，有如親臨會場表達追思之情，彌補「趕不及道別」的遺憾。

▲▼ 。（圖／記者王兆麟攝）

透過e化顯示靈堂使用情形，公開透明一目瞭然。

陳柏欣所長補充表示，網路公祭的申辦流程非常簡單，家屬可以在系統申請，將自行設定的密碼給需要網路公祭的親友，如此也能維護每一場公祭的隱私。

另外有鑑於過去曾經發生冒用其他業者身分辦理入館登記的情形，在這次e化業務裡也特別設定電子化辨識作業，業者需持公會證明及商業登記證先向殯葬所辦理換發識別卡，識別卡的好處不僅可以辨別是否合法業者，同時在入館刷卡後，殯葬所會在同一時間發送簡訊給負責人，讓負責人確認當下是否有承辦案件，避免有被盜用的情形。

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