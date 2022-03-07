不受歡迎車牌調查！「BYE、PAY」入列　南韓天團「BTS」也上榜

▲公路總局開放22組英文車牌代碼調查。（圖／免費圖庫unsplash）

記者楊晏琳／台北報導

你能接受「BUM(屁股、乞丐、遊民)」作為車牌號碼嗎？考量民眾在意車牌英文含意，公路總局自3/7～5/6，針對22組車牌號開放填寫網路意見調查，包括BUG(程式錯誤；蟲)、BUS(公車)、PCR(核酸檢測)，甚至南韓天團BTS也入列，都將依調查結果納入車牌製作考量。

現行核發之車牌號碼採不分車種一車一號，以3英文代碼與4數字代號組合。公路總局指出，考量社會文化多元、民眾觀點亦隨時空環境改變，英文代碼拼字是否不雅抑或因個人喜惡而異，為了解後續將製作之車牌英文代碼的合適性，自111年3月7日至5月6日於監理服務網開放填寫網路意見調查。

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公路總局蒐集近2年預計製作之車牌，遇有意義、諧音之英文代碼將開放意見調查。其中自用小客(貨)車包括BTS(防彈少年團)、BUS(公車)、BYE(再見)等；普通重型機車則有PCR(核酸檢測)、NYC(紐約市)、NYY(紐約洋基隊)以及電動普通重型機車的ESC(電腦退出鍵)，共計22組英文代碼。

公路總局表示，將調查蒐集各方意見，填寫時可選擇特定車種或英文代碼表達想法，調查結果將納入車牌英文代碼製作之考量。

▲▼公路總局調查22組英文車牌滿意度。（圖／翻攝自監理服務網）