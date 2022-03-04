涉貪立委辦公室主任眼光超神　騙1100萬買名錶裝闊還漲價2.5倍

▲立委趙正宇國會辦公室前主任林家騏，涉冒用趙正宇名義詐騙殯葬業者1100萬元，到台北地院出庭辯論終結後，受訪時向趙正宇道歉。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

立委趙正宇國會辦公室前主任林家騏，被控3年前冒用趙正宇名義詐騙殯葬業者1100萬元，其中200萬元用來買2支名錶，目前被當成證物扣押，台北地院今開庭審理時，審判長訊問得知這2支錶已增值到約500萬元，不禁詫異：「啊！是漲（價）喔！」據悉，趙正宇在案發前就起疑林男佩戴與收入不相當的名錶，但林男以疫情期間難找工作為由求情，趙正宇因而讓林男續任，結果出事。

據悉，林男用本案犯罪所得購買的名錶，包括一支時價120萬餘元的百達翡麗海底探險家綠色款男錶，搭貨一支時價80萬元的FRANCK MULLER（法蘭克穆勒）女錶，前年（2020年）7月底被搜索約談後，林男認罪，這2支名錶也被扣案至今。

▲百達翡麗海底探險家男錶綠色款。（圖／翻攝百達翡麗PATEK PHILIPPE官網）

北院今開庭審理時，審判長訊問林家騏與本案2名受騙業者和解狀況，林男供稱已還300萬元，被害人同意以2支被查扣名錶抵債，目前市價共約500萬元，審判長一聽，詫異表示：「啊！是漲喔！」林男當下沒作聲。

據悉，趙正宇去年初察覺林男佩戴高價名錶，應非國會辦公室主任的收入所能負擔，林男是為趙正宇按電梯按鈕時，露出手腕上的綠色海底探險家，趙正宇眼尖詢問，林男推稱透過關係，以20幾萬元購買，趙正宇雖非名錶玩家，仍對林男起疑，找了新人要替換林男。

不過林男以新冠肺炎疫情剛發生、轉職不易，求情續任，趙正宇心軟答應，結果出事。案發後，趙正宇請教懂名錶的商界朋友，才曉得林男佩戴的男錶身價超乎想像，而且已增值到逾400萬元。

▲立委趙正宇被控涉犯財產來源不明、逃漏稅等罪嫌，到台北地院出庭辯論，堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

趙正宇今出庭在辯論終結前，再批林男「趁我不注意，打著我的名號招搖撞騙」，檢調到他家敲門搜索那一刻起，他的人生從此改變，雖然什麼壞事都沒做，他還是被羈押一個多月，「對於這個不講道理的世界，我到此刻還是不知如何是好」。

趙正宇說，獲釋後，在選區裡的麵店吃麵，聽隔壁桌年輕人說他「就是貪污的立委」，他百感交集，自己政治生命已在被羈押那一刻畫下終點，「貪污」的污名會一直跟著他，過去的錯誤無可挽回，請求法官准許他小小要求，早日判他無罪，恢復平靜生活。

林男在最後庭訊時，再度表示：「我錯了！」並當庭向趙正宇道歉，自稱很可惡，「我沒法原諒自己」，會用更大的努力彌補過錯。林男庭外受訪說目前在傳統市場擺攤賺錢賠償被害人，「如果一份工作不夠的話，我就做2份、3份」，他不能透露和解條件，但「我會竭盡所能還錢」，對於害趙正宇名譽受損，「我真心抱歉！」全案訂於今年7月6日上午10時宣判。