壽司郎狂嗑1小時「結帳竟0元」　暗黑手法曝光！店員也看傻

▲有客人完全不點壽司。（示意圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣有不少人喜歡吃壽司，連鎖迴轉壽司店內高朋滿座的景象可說是屢見不鮮，不過，有些客人為了省錢，則會做出讓人大開眼界的舉動。就有名網友發文指出，日前有組客人到店用餐1小時，結果最終消費金額竟是0元，讓他不禁納悶了起來。客人超扯的省錢手法曝光後，也讓不少網友跌破眼鏡。

這名網友在臉書粉專「靠北壽司郎」上貼文，提到他日前上班時，遇到兩位阿姨進店用餐，兩人入座後，點了七味粉和薑片就開始聊天，而過程中，「就一直點這兩樣東西，配抹茶粉沖熱水喝」，並沒有額外點壽司來吃。

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兩位阿姨吃了1個小時的薑片配七味粉後，才到櫃檯要結帳。原PO當下告訴這組客人「今天消費0元喔～直接走出去就好。」不過事後他越想越覺得奇怪，他的處理方式有錯嗎？

貼文曝光後，吸引不少網友傻眼回應，「下午茶概念」、「日本店長會跟我說：客人是至高無上的」、「沒錯！客人只要X北都是你的錯，如此達到了讓客人滿足，很OK」。還有網友覺得吃1小時的薑片感覺不太健康，因此直呼「這要叫救護車來吧」。

無獨有偶，本站曾報導《吃爭鮮只花120元就超飽 男大生曝「狂吃這2物」！網驚呆：太狠了》，先前也有大學生為了省錢，到爭鮮用餐時，竟只點了4盤壽司，然後狂嗑免錢的薑片和熱茶。當時就吸引不少網友驚呼，「是個狠人」、「生活本來就不容易了」、「醬油跟芥末也是免費的」。