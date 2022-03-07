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嫌前任太黏　男開「20點條件」徵女友　網一看：適合冥婚

嫌前任太黏　男子開20點條件徵女友「不吵鬧不查勤」慘被酸：適合冥婚

▲青菜蘿蔔各有所好，每個人喜歡的對象都不同。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

情人眼裡出西施，各種類型的人都會有人喜歡，不過，這名網友的徵女友條件，卻引發一番議論，慘被酸：「憑實力單身」。

原PO本月4日在臉書《爆廢公社》表示，過去交往過4任女友，對方都是屬於匱乏、沒安全感，而且愛講電話，讓他忍受不了，不到一年就傳簡訊分手，至今他仍在交友網站尋找愛情，希望找到價值觀一致的女生，甚至為此花了一堂要價5000元的搭訕課程，以及戀愛兩性關係課程，但學到的知識都派不上用場。

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原PO列出密密麻麻的20點條件，包括不會吵、不會鬧、非常乖巧、沒有公主病、獨立、個性安靜、個人空間要足夠，不會匱乏、沒有安全感、懂事、善解人意、準時守時、愛乾淨不要太邋遢、不要過胖、不斷學習成長、不要太依賴、性方面合得來，還有儘量不要查勤、不要通電話、少用line，「因為不希望吵，我都關靜音居多」。

事隔2天，原PO再度發文，詢問：「有沒有交女友不用花半毛錢的？」他希望出門吃飯看電影要AA制，因為過去有女友旅遊出去玩，要他幫忙租車，飯店錢也要他付，讓他覺得不太合理。

嫌前任太黏　男子開20點條件徵女友「不吵鬧不查勤」慘被酸：適合冥婚

▲一名網友開出對象條件，慘被酸爆。（示意圖／翻攝自Pixabay）

他認為，都是成年人了，女生應該要經濟獨立，要是交女友換來的是錢沒了，加上又吵又鬧，他寧願不要，「好在我家早有8個飛機杯了，投資在這些東西，總比投資在一個女人身上來的ok」，最後仍不忘替自己爭女友：「經濟獨立的需要安慰私我」。

貼文曝光後，引來大批網友狂嗆，「你還是乖乖一個人就好，如果你是我男朋友，我會先把你封鎖掉」、「你三觀正嗎？你有錢嗎？」、「唯一適合冥婚」、「養個電子女友如何？」、「你還是單身一輩子啦！」、「那你適合跟飛機杯交往一輩子」、「會跟你交往的，不是傻子就是瘋子」。

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