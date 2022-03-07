今起檢疫縮短10+7！專家曝觀察期：下 波放寬有望改7天

▲台灣今起入境檢疫縮短為10+7。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，今起入境檢疫縮短為10+7，針對檢疫縮短，國內專家表示，的確境外移入確診個案可能會比較多，但10天檢疫中都要快篩跟PCR，且Omicrom發病潛伏期幾乎百分百在10天內，因此還能及時掌握個案並匡列，這波檢疫縮短建議可觀察一個月，如果疫情持續平穩，下一波可考慮從10天降為7天。

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，接下來放寬10+7的檢疫政策，病例增加是一定會有的，但台灣檢疫算關的很緊，應該影響還好，且目前集中檢疫所量能很夠，總共有9千間，現在只使用1千多間。

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而針對染疫風險，黃高彬也直言，開放後，境外移入個案可能會比較多，但檢疫10天要做2次PCR和3次快篩，還有後面的家自主健康管理，加起來總共有7次採檢，且Omicron大多在10天內會發病，所以10+7的天數應該是ok的。

黃高彬說，這波放寬檢疫建議可以觀察一個月，因為現在已經不做警戒分級，會按照疫情情況來調整防疫措施，現在境外移入確診病例每天大約幾十個，如果越來越多，導致集中檢疫所無法負荷，佔床率超過5成，就要考慮調整措施，當時應該也會優先做邊境限制。

針對國內疫情走向，黃高彬也坦言，目前要先逐步開放去觀察，才能再決定下一步驟，尤其台灣目前還沒辦法像國外與病毒共存，因為台灣感染人數相對少，大部分都是打疫苗，所以在戴口罩方面，還是要持續維持，口罩一定也是是最後才能放鬆的。

黃高彬強調，台灣醫療量能有限，再加上地方小、人口密度比較高，所以原則上防疫措施要保守一點，如果這波放寬檢疫後，疫情能持續穩定，未來檢疫天數也有望再調整，下一波放鬆有望降為7天。

