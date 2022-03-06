疫情過後是否要參選？陳時中：現在還關心不到這個訊息

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長陳時中未來是否參與市長選舉，備受外界關注，但本人至今尚未表態。陳時中今上午出席台北國際中醫藥學術論壇受訪時再度被問及「疫情過後是否要參選市長？」他也直言「沒有沒有，還不會有這個，現在還關心不到這個訊息。」

台灣近期本土疫情趨緩，即將在3/7開始放寬檢疫10+7。陳時中表示，面對疫情，除了國家、社會和疫苗保護，個人自我保護也非常重要，之後檢疫一律10+7，但預計下禮拜入境的人，並不會比較多，應該一萬出頭左右，現在並沒有突發性變多。

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除了檢疫問題，目前也面臨新冠疫苗打氣低迷，有250萬劑AZ即將在5月底過期。對此，陳時中今也直言，要打就要盡量打，過期了也只好報廢，但在防疫期間，不管是疫苗或藥物，都會有「超額準備」的概念，如果只買剛好的量，遇到進出貨、廠商供應，可能都會導致供應不足，所以都會有超額準備。

另外，針對第三劑接種，外界也關心是否要對一些特定活動，例下旅遊出團，嚴格規定施打第三劑，陳時中則表示，當然希望任何情況下，大家能夠打好打滿，出團也建議團體活動，但疫苗政策在台灣都是以鼓勵，沒有強制。

而面對參選一事，陳時中今仍未表態，被問及疫情過後是否要參選？他還是持保留態度表示「現在還關心不到這個訊息。」

▲陳時中今上午出席台北國際中醫藥學術論壇。（圖／記者張榮恩攝）