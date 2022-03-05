惡劣影片曝！遊客逛水族館丟檳榔餵魚　還看魚群搶食

記者／陳洋報導

真的很沒公德心，有遊客在澎湖水族館參觀時，居然拿起檳榔就往魚缸裡丟，還好奇的觀察魚群啄食檳榔的樣子，館方呼籲遊客應遵守參觀規則，不能進行餵食，若再有類似情況，他們不排除報警處理。

▲館方人員撈起魚缸內的檳榔頭 。（圖／澎湖水族館提供）

畫面中這名男子4日在參觀水族館內各缸的魚群時，一時興起，居然拿起檳榔就往缸子裡丟，由於魚缸高達273公分，他還用投籃的方式，拋物線的把檳榔丟進缸裡，丟完還不忘觀察魚群啄食。

▲男子丟檳榔頭進魚缸後，還不忘觀察魚群啄食。（圖／澎湖水族館提供）

對於遊客沒有公德心的行為，館方也很無奈，館方說，他們的巡館人員發現飼養布氏鯧鰺的魚缸裡竟然出現檳榔後，趕緊把檳榔撈起來，再回辦公室調出監視器畫面，確認是一名男遊客所為，事後立即在餵食秀結束後，馬上再次宣導館內不能飲食，不但檳榔不能吃，更不能丟進缸裡。

▲水族館同仁巡場時發現魚在吃不知名的東西，近看發現魚竟然在吃檳榔。（圖／澎湖水族館提供）



▲遭投入檳榔頭的養殖布氏鯧鰺缸體，高達237公分。（圖／澎湖水族館提供）

館方說，這不是第一次有異物丟進缸裡，過去曾發現檳榔渣、垃圾等被丟進去過，但館內明明有垃圾桶，遊客的行為讓人很難過，所以也要再次呼籲大家遵守參觀規則，若再有發現造成館方損失，不排除直接報警處理。

澎湖水族館的大小魚群，在館方費心照顧下，好不容易撐過上一波寒流，沒想到不愛惜生命的是人類自己，讓館方又氣又無奈，也只好請大家高抬貴手，魚隻要養大不容易，入館純欣賞就好。