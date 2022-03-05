行政執行官現身世新大學　展現追債達人及拍賣大師的功力

▲ 法律與數位生活為世新大學校必修課程。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

為切合世新大學「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」之辦學宗旨，首創的「法律與數位生活」特色講堂，3月4日由世新大學法律學院特別邀請行政執行署副署長吳義聰與追債、拍賣達人韓鐘達執行官、黃有文主任執行官至特色講堂分享珍奇拍賣的生活日常與成果。

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▲ 黃有文主任執行官幽默詼諧地講述行政執行官生活日常及拘提、管收過程，使在場聽課的學生印象深刻。

在這門專屬於非法律系學生的法律饗宴中，首發即由行政執行官對九百多位學生介紹行政執行機關的核心價值、業務項目及行政執行官生活日常等事項。黃有文主任行政執行官以「行政執行官生活日常及拘提、管收」主題切入，跳脫傳統演講形式，幽默詼諧地以南非土著學習口渴猴子找水經驗、大水庫及運水車理論作為開場，講述行政執行官生活日常及在拘提、管收過程歷經的挫折、阻礙與成功關鍵。

韓鐘達行政執行官主講的「檢察機關囑託執行分署執行」主題，則就檢察機關囑託行政執行分署辦理刑事扣押物變價業務，分享相關法律問題、具體案例及辦理成果。

▲ 韓鐘達行政執行官分享具體案例及辦理成果，使學生進一步瞭解檢察與行政執行兩機關間之橫向合作。

行政執行署自90年成立以來徵起已逾6,112億元，足以建造10座臺北101大樓，不但充裕國庫，更提供政府興建諸多公共建設、增加社會福利措施。對此，吳義聰副署長以「行政執行與社會公平正義」為題，則介紹行政執行機關成立緣由及使命，如何善用法定執行方法，更舉新冠疫情、酒駕裁罰及贓證物事件為例，闡述執行機關、衛生、警察與檢察機關間如何通力合作，就防疫、酒駕裁罰及贓證物案件強力執行，杜絕防疫破口，維護道路安全，落實沒收新制及贓證物清理，共同守護臺灣美麗家園。

▲ 吳義聰副署長勉勵莘莘學子們努力用功、奮發向上，在各領域都能出類拔粹。

課程中除了使同學進一步瞭解機關間之橫向合作，使在場聽課的學生對行政機關業務，例如查封拍賣各式各樣稀奇古怪物品、拘提四處藏匿的義務人、管收滯欠大戶名人及如何杜絕公司惡意掏空、人頭戶猖獗及脫產等執行心得有深刻印象外，也引起學生熱烈回響。

對於開設「法律與數位生活」特色講堂，世新大學法律學院林恒志院長表示，法律是生活之規範，在數位生活當中也不例外，而知悉法令如何遵守及法律上的權利如何維護，是所有同學在未來就業時所不可或缺的基本能力，因此規劃以生活上經常發生之實例作為未來就業的起點，使非法律系的同學也能學習數位資訊社會時代的法律。