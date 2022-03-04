快訊／澎恰恰說好今天還錢又唬弄了　蚵仔煎夫妻：傳訊未讀未回

▲澎恰恰欠鹿港蚵仔煎夫妻100萬元。（圖／翻攝自澎恰恰臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

資深藝人澎恰恰欠下2億債務，他去年6月向鹿港蚵仔煎顏姓夫妻借款100萬，原說好每個月固定時間還15萬，最後卻因無力還款而跳票，被對方告上法院，2月25日二次開庭協議，首次還款日為今天，利息加本金應還12萬5000元，但苦主等到下午5點半，卻連一毛錢也沒有見到，傳訊息給澎恰恰也「未讀未回」。

苦主說，2月25日二次開庭，澎哥當檢察官的面允諾每個月還10萬元，「本金利息我來扛」，首次還款期限就是今天，原先期待今(4)日能收到澎哥的匯款，要去還錢，沒想到等到的又是一場空，夫妻倆難過的說不出話來了。

▲澎恰恰與苦主簽下100萬元協議。（圖／ETtoday資料照）

苦主說，當初透過友人牽線，認識澎恰恰，彼此也因為誠信，用保單去借100萬元錢，當初約定1個月還款15萬元，自去年6月簽約後，自今一毛錢也沒還，媒體報導澎哥已經還給其他債主上千萬元了，卻不還給他，簡直欺負人。

苦主夫妻原本在鹿港開蚵仔煎店，受到疫情影響生意大跌，也無法還清保單利息，年前夫妻倆到黃昏市場擺攤又收攤，2人如今四處打零工，借錢來還債，最後只能選擇訴諸司法，希望澎恰恰能夠出面誠意解決。

▲澎恰恰向苦主借100萬元。（圖／苦主提供）

苦主說，澎恰恰還沒拿到錢時，都表現得很熱情，但要他還款，都沒接到他的電話，都推說在拍戲，經常連絡不到他，也從不提到債務，開庭後每天傳長輩圖問候，更讓他們心寒的是傳訊息給澎哥「你要守信誠諾」、「開庭當天法官也有說一個禮拜要先匯10萬+利息的錢」，他也是未讀未回，苦主說，現在就靜待等到3月底，他能真的說到做到還錢，若澎恰恰還是沒有遵守承諾，恐將會依詐欺罪嫌送辦。

據了解，澎恰恰開庭當天有承諾會還錢，但直至今天下午5半點都未匯款，記者也在嘗試聯繫蚵仔煎苦主友人，至記者發稿前尚未有進一步消息。

▲澎恰恰訊息未讀未回。（圖／苦主提供）