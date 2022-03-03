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俄軍傳動用「人類最邪惡武器」空投烏克蘭！　踩到瞬間炸斷手腳

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫發現大量PFM-1反步兵地雷。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 哈爾科夫發現大量PFM-1反步兵地雷。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯大舉入侵烏克蘭，雖宣稱僅針對軍事設施，烏國駐美大使瑪卡羅瓦（Oksana Markarova）卻控訴俄軍對平民區使用《日內瓦公約》禁止的「真空彈」。當地媒體更指出，俄軍在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）空投號稱「人類發明的最邪惡武器」反步兵殺傷地雷PFM-1，踩到恐怕炸斷手腳。

哈爾科夫遭俄軍猛烈砲擊，2日更有俄國傘兵空降，企圖奪城。《烏克蘭真理報》報導，烏軍在哈爾科夫發現俄軍投下帶有大量PFM-1的集束炸彈。社群媒體上也有不少網友指控，俄軍在烏克蘭將PFM-1「投得到處都是」，因外型很像玩具，孩童容易誤撿，提醒民眾多加小心。

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫發現大量PFM-1反步兵地雷。（圖／翻攝自Twitter）

▲ PFM-1因外型像蝴蝶，又稱蝴蝶雷。（圖／翻攝自Twitter）

PFM-1重量僅20公克，形狀就像一隻蝴蝶，因此又稱「蝴蝶雷」（Butterfly Mine），以空投方式布雷，是蘇聯在越戰時期以美軍BLU-43B龍牙地雷（BLU-43B Dragontooth）為基礎所研製的地雷，戰略目標是炸斷敵人手腳，導致其失去作戰能力，還可增加後勤及社會負擔，阿富汗有許多兒童因這種地雷受害。

烏國檢察總長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova）警告，「蝴蝶雷」有多種顏色，雖僅有手指大小，威力卻足以炸斷人腿，不僅《日內瓦公約》明文禁止，在全世界都被禁用，前蘇聯入侵阿富汗及20世紀其他衝突中卻動用這種武器。

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