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逛農夫小學市集看鳳梨彩帽田　雙層巴士遊屏東185縣道百元優惠

▲屏東縣政府3月份至5月份推出「185沿山旺來雙層巴士」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府3月份至5月份推出「185沿山旺來雙層巴士」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

推廣屏東185縣道（沿山公路）觀光，屏東縣政府3月份至5月份推出「185沿山旺來雙層巴士」活動，每週六日帶遊客走訪185縣道，包括屏東智慧農業學校逛農夫小學市集，欣賞沿線的鳳梨彩帽田，還可以參觀屏東咖啡園區、可可園區，只要提前上網預約搭乘雙層巴士，即享每人100元優惠價。

▲屏東縣政府3月份至5月份推出「185沿山旺來雙層巴士」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

185號縣道北起高樹鄉大津、南至枋寮鄉，全長68.885公里，為目前臺灣第五長的縣道，因為沿著中央山脈西側，也被稱為「沿山公路」。沿線串聯24個原鄉部落及4個客家鄉，閩南、客家、原民等族群多元文化豐富，物產豐饒。

交通旅遊處指出，雙層巴士分為南、北兩條路線：「北線」參觀屏東智慧農業學校、逛農夫小學市集，「南線」到訪銘泉農場、屏東咖啡園區、萬金教堂、林後四林平地森林園區、屏東可可園區，車上並安排專業導覽人員解說，遊客可以更了解沿途地景和文化。

目前已有9間工作室進駐屏東智慧農業學校，營運咖啡、農業、影音、植物等，勞青處再招募「農夫小學市集」，展售屏東特有小農良品、職人手作及花藝等等在地特產，歡迎大家返校體驗。

這次配合推廣185縣道觀光有5家合作社(農場)共襄盛舉，包括銀獅青果生產合作社、綠地農特產品生產合作社、夥磊果菜生產合作社、銘泉生態休閒農場、鴻旗農特產品生產合作社，沿線及高樹鄉有7個田區戴彩帽，面積加起來總計6.81公頃，戴帽鳳梨超過25萬顆。

「185沿山旺來雙層巴士」活動自3月5日起至5月31日間，每週六日雙層巴士自水門轉運站發車，北線每日3班次、南線2班次，每班次可預約人數43人，民眾只要提前上網預約，即享每人100元優惠價(12歲以下孩童50元)。預約請上高雄客運官網（https://www.kaohsiungsightseeing.com.tw/）查詢。

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