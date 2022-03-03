台電停電恆春遊客受困飯店電梯　消防人員助15民眾脫困

記者陳崑福／屏東報導

受台電興達電廠發生故障影響，造成屏東縣全縣大停電，消防局受理11件受困電梯案，協助15名民眾脫困，包括恆春地區受困電梯遊客，台電屏東區營業處表示，目前電力逐步恢復供電中。

台電公司說明，指今(3)日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。

事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

台電表示，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動。中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電，南部中午開始陸續恢復供電。

受此影響，屏東縣大停電，第一時間受影響用戶有全縣33鄉鎮市及高雄市茂林區，停電戶數有62萬7869戶。

目前停電區域(行政區)：屏東縣九如鄉、內埔鄉、竹田鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、南州鄉、屏東市、高樹鄉、新埤鄉、萬丹鄉、新園鄉、萬巒鄉、潮州鎮、麟洛鄉、鹽埔鄉、長治鄉。

至11時止，已復電戶數有43萬4854戶，還有19萬3015戶停電，停電範圍包括九如鄉、內埔鄉、竹田鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、南州鄉、屏東市、高樹鄉、新埤鄉、萬丹鄉、新園鄉、萬巒鄉、潮州鎮、麟洛鄉、鹽埔鄉、長治鄉、恆春鎮、滿州鄉、車城鄉、牡丹鄉、枋山鄉等。

▲遊客受困電梯，消防人員救援 。（圖／消防局提供，下同）