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深夜噪音精神暴力「噪」不會來！　永康環警監聯合稽查取締施鐵腕

▲台南市警永康分局1日晚上結合監理站、環保局及交通警察大隊，在永康區永大路永大拖吊場周邊道路，執行聯合稽查取締改裝汽機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局1日晚上結合監理站、環保局及交通警察大隊，在永康區永大路永大拖吊場周邊道路，執行聯合稽查取締改裝汽機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局1日晚上結合監理站、環保局及交通警察大隊，在永康區永大路永大拖吊場周邊道路，執行聯合稽查取締改裝汽機車，特別針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝，交通違規執行取締。

▲台南市警永康分局1日晚上結合監理站、環保局及交通警察大隊，在永康區永大路永大拖吊場周邊道路，執行聯合稽查取締改裝汽機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，車輛改裝排氣管於道路呼嘯而過，產生噪音影響生活安寧及睡眠品質，讓民眾都「ㄚ噪」起來，永康分局為遏止「改管」歪風，每日深夜10時至翌日清晨6時規劃取締改裝車勤務外，這次更是結合「環、警、監」擴大實施聯合稽查。

▲台南市警永康分局1日晚上結合監理站、環保局及交通警察大隊，在永康區永大路永大拖吊場周邊道路，執行聯合稽查取締改裝汽機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局交通組組長說，這次聯合稽查專案攔查60餘部汽機車，取締擅自改裝LED強光燈28件，車輛違規改裝燈色7件，合計違規改裝車輛35件；另車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報由環保署召回檢驗3件。

▲台南市警永康分局1日晚上結合監理站、環保局及交通警察大隊，在永康區永大路永大拖吊場周邊道路，執行聯合稽查取締改裝汽機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局表示，行政院環保署已設立專門檢舉網站，民眾如果有發現機動車輛噪音妨害擾寧可直接採證後，上傳相關採證相片至環保署網頁反映（https://noisecar.epa.gov.tw），屆時權責主管機關將召回量測噪音，再依噪音管制法查處；亦可將相關具體照（影）片，上傳至台南市政府警察局網站（https://www.tnpd.gov.tw/）檢舉，或將相關科學舉證影（相片)，逕送永康分局，經查證屬實後，分局將依違反道路交通管理處罰條例予以舉發。

▲台南市警永康分局1日晚上結合監理站、環保局及交通警察大隊，在永康區永大路永大拖吊場周邊道路，執行聯合稽查取締改裝汽機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民呼籲，違規改裝排氣管產生的噪音，嚴重影響道路周遭住戶、店家與民眾之安寧，車頭燈光改裝易造成其他用路人眩光及行車視線，致影響交通安全，此類違規行為除面臨行政罰鍰外，更可能召回監理單位及環保局檢驗，此次透過現場攔查車輛接受檢驗，還給民眾一個寧靜平安的夜晚。

▲台南市警永康分局1日晚上結合監理站、環保局及交通警察大隊，在永康區永大路永大拖吊場周邊道路，執行聯合稽查取締改裝汽機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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