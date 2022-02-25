3月7日0時起　居家隔離、入境居家檢疫日數縮短為10日

▲台南市衛生局指出，自3月7日0時起，居家隔離及入境居家檢疫天數縮短為10日，市民應儘快接種疫苗追加劑，建立自身的免疫保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局指出，疫情指揮中心24日說明，自3月7日0時起，居家隔離及入境居家檢疫天數縮短為10日，未來將調整為在既有情況下，加嚴或放寬防疫措施。

居家隔離以1人1室為原則，但經指揮中心專案核定、地方政府報經指揮中心同意或經地方政府衛生單位評估家中環境不適合者，可公費送集中檢疫所隔離。隔離期滿前檢驗陰性者，解除隔離，並自第11日起接續自主健康管理7日；接觸者經疫調匡列時、隔離第10日、隔離期間出現相關症狀時各安排PCR採檢，隔離第5至7日及自主健康管理第6至7日則安排快篩。

入境居家檢疫則以自宅或親友住所1人1戶為原則，若家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫；入境時（第0天）、檢疫第10天各安排一次PCR採檢，檢疫第3、5、7日及自主健康管理第3日、第6至7日各進行一次快篩；另春節檢疫專案實施期間延長至2022年3月6日（航班表定抵台時間）為止。

考量COVID-19 病毒Omicron 變異株特性，國內未來將走向經濟防疫新模式，也提醒市民應儘快接種疫苗追加劑，建立自身的免疫保護力。