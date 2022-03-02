日本有條件免隔「不含高端」衝擊感恩之旅？　陳時中提2方式因應

▲日本成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

日本3月1日起實施新的邊境防疫措施，自台灣歸國或入境者持有「台灣小黃卡」，並已接種3劑新冠疫苗，不需要居家隔離，不過第三劑僅限BNT或者莫德納，不包含我國產疫苗高端。衛福部長陳時中日前提到若下半年可以出國，將針對捐贈疫苗國進行感恩之旅，但他第三劑打的是高端，恐怕赴日會受影響，陳時中今日說，將有兩種方式，一個是等到對方承認，第二是準備隔離7天，都不是太大阻礙與困難。

日本台灣交流協會說明，日本認可的國外疫苗接種證明包括台灣的「小黃卡」，並須符合3項條件：1.發行單位為各國政府等公家單位 ；2.以日文或是英文填寫；3.必要項目為：姓名、出生年月日、疫苗名或廠商、疫苗接種日以及疫苗接種次數。

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日本台灣交流協會表示，自台灣歸國或入境者，若持有小黃卡，並接種完第3劑者且完成上述3條件，就不需要居家隔離；若未接種完第3劑者（含未施打疫苗者、未持符合上述條件證明者），居家隔離期間則縮短為7天。而如果想更進一步縮短，入境後第3天自行PCR或快篩後將陰性報告提交給厚勞省，厚勞省確認無誤後即解除隔離。

不過承認疫苗種類有所要求，特別是第三劑僅有BNT、莫德2種可適用；另我國產疫苗高端則不被承認，被問及如何因應，陳時中表示，就照著日本規定去做。每個國家都有一個防疫規定在，我方對國外出遊也有各種警示。

陳時中強調，第三劑不是排除高端，而是只承認BNT和莫德納，不管AZ、中國、俄國等疫苗都還要等等，而且是打滿符合規定疫苗，沒有承認就要隔離7天，但如果檢疫3天提出陰性證明就可以再免隔離。陳也提到，我方還是會持續溝通，提出更多科學證據，讓對方瞭解高端的好處。

然而陳時中日前也說，如果能出國，希望去曾經捐贈我國疫苗的國家進行感恩之旅，但他第三劑接種高端，是否行程會受阻？陳時中回應，只有兩個方式，「一個等到對方承認的時候，我認為也為期不遠，第二就是去準備隔離七天，第三天驗陰性，我就出來了，那三天中間我可以和國內稍微視訊一下。」他覺得都不是太大阻礙與困難。

根據日本相關規定，第1、2劑為必須符合：輝瑞（Pfizer，等於台灣所說的BNT）／AZ／莫德納（Moderna）／楊森（Janssen，亦說：強生/J&J；此種疫苗以第1劑視為第2劑）；而第3劑為必須符合：輝瑞（Pfizer，等於是台灣所說的BNT）／莫德納（Moderna）。

而若未打完3劑或施打日本政府認可的新冠疫苗，就需居家隔離7天。不過，如果想進一步縮短居隔時間，可在入境第3天自行PCR或快篩，並繳交陰性證明給日本厚勞省，待對方確認無誤即可解隔。另外，日本並未認可高端疫苗。