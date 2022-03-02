烏克蘭「不斷戰勝？」6張圖卻曝基輔危險了　網憂：不是很樂觀

▲有網友製作出俄烏戰爭地圖。（圖／翻攝自YouTube／Vologda Mapping）

網搜小組／鄺郁庭報導

俄烏戰爭交戰近一周，期間雙方都認為戰事情況是己方有力，烏克蘭更是傳出各種俘獲俄軍的消息，加上總統信心喊話下，烏克蘭士氣似乎遠勝過俄軍。不過，有網友就在PTT的Gossiping板上發文，分享YouTube上有人整理的戰況地圖，發現烏克蘭首都基輔已逐漸被圍繞，其實情況不是很樂觀。

這位網友以「俄烏戰爭地圖」為題問卦，說他看到有人專門蒐集戰況，整理這6天下來，俄羅斯占領區域的地圖，並製作成影片上傳到YouTube，讓人簡單明瞭看出6天俄烏戰爭的攻守情況。

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原PO就表示，「可以看出來，烏克蘭北部區域被圍成口袋、基輔北部西部被圍繞」，指出俄羅斯的推進雖然沒有大家想像中那麼快，但也不像報導說的「烏克蘭不斷戰勝並傳出捷報」，頂多就是基輔曾經解圍過、然後再次被圍。

從6張圖可以看出來，俄羅斯勢力在圖上以紅色做為代表，烏克蘭則是一片藍色，而這片紅色從東、北、南方三面包夾著藍色區域的邊緣，呈現「反ㄑ字」的狀態，慢慢蠶食著藍色區塊。隨著紅色區域越來越多，也代表著俄軍正在靠近烏克蘭首都基輔。

▲紅色慢慢占領藍色區域。（圖／翻攝自PTT）

見到底下有網友反問，「你有想過戰況圖的情報來源是烏方還是俄方嗎？」原PO則回，「之前這個有跟Ollie Bye合作，這個Ollie Bye的Mapping很精確，應該有一定的可信度」，雖然不能說絕對準確，但也一定是搜集部分情資，加上推測得來的。

貼文一出，許多人也不禁留言議論，「感覺不妙耶！俄羅斯慢慢推進包圍」、「希望烏克蘭戰至一兵一卒撐好幾年」、「看烏克蘭可以拖多久ㄌ」、「一開始烏俄真的兩邊都吹很大」、「沒人覺得烏克蘭一直戰勝吧？是超出預期」、「烏東主力不能移防，一移防就完了，基輔要靠自己，罪犯都放出來作戰了，情況是很不樂觀。」