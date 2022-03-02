　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烏克蘭「不斷戰勝？」6張圖卻曝基輔危險了　網憂：不是很樂觀

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Vologda Mapping）

▲有網友製作出俄烏戰爭地圖。（圖／翻攝自YouTube／Vologda Mapping）

網搜小組／鄺郁庭報導

俄烏戰爭交戰近一周，期間雙方都認為戰事情況是己方有力，烏克蘭更是傳出各種俘獲俄軍的消息，加上總統信心喊話下，烏克蘭士氣似乎遠勝過俄軍。不過，有網友就在PTT的Gossiping板上發文，分享YouTube上有人整理的戰況地圖，發現烏克蘭首都基輔已逐漸被圍繞，其實情況不是很樂觀。

這位網友以「俄烏戰爭地圖」為題問卦，說他看到有人專門蒐集戰況，整理這6天下來，俄羅斯占領區域的地圖，並製作成影片上傳到YouTube，讓人簡單明瞭看出6天俄烏戰爭的攻守情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就表示，「可以看出來，烏克蘭北部區域被圍成口袋、基輔北部西部被圍繞」，指出俄羅斯的推進雖然沒有大家想像中那麼快，但也不像報導說的「烏克蘭不斷戰勝並傳出捷報」，頂多就是基輔曾經解圍過、然後再次被圍。

從6張圖可以看出來，俄羅斯勢力在圖上以紅色做為代表，烏克蘭則是一片藍色，而這片紅色從東、北、南方三面包夾著藍色區域的邊緣，呈現「反ㄑ字」的狀態，慢慢蠶食著藍色區塊。隨著紅色區域越來越多，也代表著俄軍正在靠近烏克蘭首都基輔。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲紅色慢慢占領藍色區域。（圖／翻攝自PTT）

見到底下有網友反問，「你有想過戰況圖的情報來源是烏方還是俄方嗎？」原PO則回，「之前這個有跟Ollie Bye合作，這個Ollie Bye的Mapping很精確，應該有一定的可信度」，雖然不能說絕對準確，但也一定是搜集部分情資，加上推測得來的。

貼文一出，許多人也不禁留言議論，「感覺不妙耶！俄羅斯慢慢推進包圍」、「希望烏克蘭戰至一兵一卒撐好幾年」、「看烏克蘭可以拖多久ㄌ」、「一開始烏俄真的兩邊都吹很大」、「沒人覺得烏克蘭一直戰勝吧？是超出預期」、「烏東主力不能移防，一移防就完了，基輔要靠自己，罪犯都放出來作戰了，情況是很不樂觀。」

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／俄火箭空襲烏第2大城　屋頂全垮狂燒！
日本免隔「不含高端」！　陳時中提2方式因應
ET民調／十大政治領袖！　賴清德超車侯友宜奪冠
屈中恆「肛門流膿」急住院開刀　醫生：屁股不是這樣玩的
普丁會不會抓狂動核武？他曝習近平若不出手　普丁去日無多
機組員檢疫放寬！　短程航班可「7天自我健康監測」
烏克蘭傳「不斷戰勝？」　6張圖卻曝：基輔危險了
國小電腦老師學生確診！「幼兒園傳播鏈」已26人染疫
快訊／本土今+2！　另增47境外移入

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南長中數A滿級分　學測成績再登頂

婆家工作領2萬「婚後變0元」　媳忙整天只喝2口水：弄一身傷

日本有條件免隔「不含高端」衝擊感恩之旅？　陳時中提2方式因應

十大政治領袖僅拿第7　陳時中：我沒有參與那個比賽

7月歐美有望大解封「伴隨大流行」　陳時中：台灣社會還沒法承受

居檢14天變10天「確診案例一定增加」　陳時中：努力不像香港爆發

剝開橘子「果肉在流血」他嚇不敢吃　照片超衝擊！內行驚呼極品

小學生已231人染疫　陳時中：是否開放打疫苗「專家激辯中」　

機組員打第三劑滿14天檢疫放寬！短程航班可「7天自我健康監測」

雷雨季報到！這縣市最容易「被雷打到」　閃電數量排行榜出爐

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

台南長中數A滿級分　學測成績再登頂

婆家工作領2萬「婚後變0元」　媳忙整天只喝2口水：弄一身傷

日本有條件免隔「不含高端」衝擊感恩之旅？　陳時中提2方式因應

十大政治領袖僅拿第7　陳時中：我沒有參與那個比賽

7月歐美有望大解封「伴隨大流行」　陳時中：台灣社會還沒法承受

居檢14天變10天「確診案例一定增加」　陳時中：努力不像香港爆發

剝開橘子「果肉在流血」他嚇不敢吃　照片超衝擊！內行驚呼極品

小學生已231人染疫　陳時中：是否開放打疫苗「專家激辯中」　

機組員打第三劑滿14天檢疫放寬！短程航班可「7天自我健康監測」

雷雨季報到！這縣市最容易「被雷打到」　閃電數量排行榜出爐

郭俊麟對樂天2局失1分、最快143公里　右手指沒破皮

運動品牌加入國際體壇制裁俄羅斯行列　宣布暫停合作關係

台南長中數A滿級分　學測成績再登頂

軟Q外皮沾滿椒鹽花生粉！高雄「髒髒草莓大福」爆餡巧克力太邪惡

《天之驕女》破400集「擠進前三名」　茵芙催眠空演5分鐘網看傻：太離譜了！

去骨田雞腿、白雲豬肚卷　晶華軒把功夫老菜納入常態性菜單

快訊／俄火箭空襲烏第2大城「警察總部」　屋頂全垮狂燒！

高雄陳家砸4.7億買西門町商辦　神秘賣家大賺2.4億

婆家工作領2萬「婚後變0元」　媳忙整天只喝2口水：弄一身傷

蛇蠍女殺包養男！一家4口「恐怖分工」曝　爸勒頸、弟在旁防掙扎

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

生活熱門新聞

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

電腦出錯！數學競試成績消失　明道中學950學生崩潰今重考

吃爭鮮只花120元　男大生曝「狂吃這2物」：超飽

「全球圍剿俄羅斯」世界航運龍頭宣布：停止貨船進出

「龍抬頭」土地公生日8禁忌一次看　說這2字會衰

今變天跌7℃！下波更強恐冷氣團　雨區擴大時間曝

烏克蘭人「拖走俄羅斯坦克」上網賣！價格超便宜

好市多「神級鞋款千元有找」　他驚：打起來

他曝習近平若不出手　普丁恐去日無多

明高溫下跌8°C！3月2天氣重點曝

女同事「嗨訂日本機票」　他一旁驚呼悲劇了

看不清楚基輔了　鄭明典曝最新衛星照

更多熱門

相關新聞

烏克蘭拳王參戰　對手表達祝福

烏克蘭拳王參戰　對手表達祝福

烏克蘭重量級拳王烏希克（Oleksandr Usyk）在去年九月擊敗英國「四冠王」約書亞（Anthony Joshua），賞給對手生涯第2敗，兩人原定於今年5月或6月時再戰，但俄羅斯侵烏戰爭爆發後，烏希克決定扛槍親上戰場，約書亞則向對手表達支持。

烏克蘭控俄羅斯「種族滅絕」　國際法院3／7開庭

烏克蘭控俄羅斯「種族滅絕」　國際法院3／7開庭

快訊／蔡英文、賴清德、蘇貞昌捐1個月所得 　援助烏克蘭捐款專戶

快訊／蔡英文、賴清德、蘇貞昌捐1個月所得 　援助烏克蘭捐款專戶

紐時：烏克蘭危機啟示　台灣自立自強意識提升

紐時：烏克蘭危機啟示　台灣自立自強意識提升

俄羅斯概念股「跌跌不休」！　這檔今年慘跌逾70%

俄羅斯概念股「跌跌不休」！　這檔今年慘跌逾70%

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭俄羅斯基輔地圖PTT

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

6歲孩1個月嬰照殺　一家5人被俄軍擊斃

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面