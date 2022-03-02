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俄「8成軍隊」深入烏克蘭卻陷停滯！　美官員：士氣開始低迷

▲▼2021年1月，俄軍在烏克蘭邊境活動及演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍攻打烏克蘭已經第6天，戰情陷入膠著。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

俄軍2月24日出兵進攻烏克蘭，然而過了數日卻仍然陷於苦戰中，與總統普丁先前預計的快速行動形成巨大落差。如今美國國防部高官更表示，俄軍因為進展不順，且未規劃好補給線，導致燃油與食物嚴重短缺，甚至有部分部隊出現士氣低迷的情況。

根據《路透社》報導，美國國防部一名不願具名的高級官員指出，「我們感覺俄羅斯的軍事行動...對基輔的全面行動，已經陷入停滯。」俄羅斯2月24日三面進攻烏克蘭，但卻與烏軍陷入奮戰中。他表示，「基輔北方的進攻路線陷入停滯的原因，可能是俄國正在思考重新編制這個部分的作戰計劃，以嘗試適應目前遇到的困境。」

儘管俄羅斯入侵烏克蘭已經6天，但基輔北方進攻路線的俄軍卻開始停滯，美國認為，俄軍依舊想要攻下首都基輔，如果有必要，甚至會使用圍城戰略。

該名不願具名的美國官員同時表示，烏克蘭軍隊持續抵抗俄軍入侵，而俄軍也尚未完全掌握烏克蘭制空權，甚至遲遲無法拿下第二大城哈爾科夫（Kharkiv），並在該地與烏軍激戰。

美國五角大廈表示，俄國的15萬大軍已經有約8成進入烏克蘭，但入侵速度比原定計劃還要緩慢，甚至還因此出現後勤補給短缺問題。據悉，俄軍疑似是認為很快就能打下烏克蘭，且烏軍應該會迅速投降，因此才會在補給線規劃上出現問題。

該名官員稱，俄軍已經開始缺少燃油，現在連軍人的食糧都快要見底了，看到這樣的情況，許多被徵兵而來的士兵則開始出現士氣低迷的情況。他直言，很多被推上前線的俄軍都未受過完整的專業訓練，甚至不知自己會被送上戰爭前線，根本毫無準備。

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