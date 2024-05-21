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上周新冠併發症+238！5月大男嬰「發燒、躁動不安」確診進加護

▲▼疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情周報，中為發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（21）日公布最新疫情監測，上周新冠疫情新增238例本土併發症，和前一周相當，值得注意的是，其中年紀最小是一名中部年僅5個月大男嬰，本身有先天疾病，還不到可以接種疫苗年齡，本月中旬出現發燒、躁動不安、咳嗽有痰、呼吸困難，就醫時已經有肺炎、新冠PCR陽性，目前還在加護病房治療中。

疾病管制署今日表示，國內COVID-19疫情上周（14日到20日）新增238例COVID-19本土確定病例（併發症），與前一周新增245例相當，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增20例死亡病例，較前一周新增13例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，疫情仍具傳播風險。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，新冠併發重症有一例年紀比較小，是中部5個月大男嬰，本身有先天染色體、心臟方面疾病，是尚未可以接種疫苗年齡。個案5月中出現發燒、躁動不安、咳嗽有痰、呼吸困難，急診就醫X光檢查有肺炎，新冠PCR陽性，收治加護病房給予抗病毒藥物治療，住院一周，病況穩定，還在加護病房治療中。

疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種271.6萬人次，全國接種率11.22%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.36%、1.18%。由於疫情持續且仍具傳播風險，目前所提供接種之XBB疫苗對於目前正流行的JN.1系列變異株能產生有效之抗體，民眾應儘速接種，減少重症或死亡風險。

目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約297.2萬劑、Novavax XBB疫苗約6.3萬劑，符合接種資格民眾儘速接種，另已接種1劑的65歲以上長者等高風險對象，應再接種第2劑提升免疫保護力，有效降低感染後門急診就醫及住院率。

疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為85%及63%，另JN.1衍生變異株KP.2之本土與境外占比分別為6%及11%，持續監測變異株流行趨勢。

疾管署提醒，近期國內疫情傳播風險持續，自去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占95%（含）以上，仍不可輕忽疾病威脅，呼籲符合接種資格民眾儘速接種疫苗。

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