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ChatGPT語音激似史嘉蕾喬韓森！　OpenAI宣布將停用

▲▼史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲GPT-4o其中一款內建語音與史嘉蕾喬韓森極為相似。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國人工智慧大廠OpenAI上週發布了更高效的AI技術模式GPT-4o，但其中一款內建語音的聲音與好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）極為相似，引發網友議論，OpenAI也宣布將著手停用該語音。

綜合外媒報導，OpenAI上週發表更高效AI技術模式GPT-4o時，有不少人注意到ChatGPT內建語音Sky的聲音，與曾在電影《雲端情人（Her）》替AI語音助理配音演出的史嘉蕾喬韓森十分相似。

發表會當天，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）還在X上發了只有一個字的貼文「她（Her）」，而這剛好是《雲端情人》英文片名。

史嘉蕾喬韓森20日指出，她在去年9月曾收到OpenAI的配音邀約，但她經過慎重考慮後，以「私人理由」拒絕了這個邀約。然而，她的朋友、家人和大眾在9個月後都發現，最新的Sky系統語音與她的聲音非常相似。

OpenAI在部落格中表示，該公司與專業配音員合作，建立了五種合成語音，分別名為Breeze、Cove、Ember、Juniper和Sky，引發爭議的Sky並非刻意模仿史嘉蕾喬韓森的聲音，而是基於另一名專業女演員的平時說話聲。

史嘉蕾喬韓森的律師團已經向OpenAI發出法律信函，要求該公司解釋他們研發語音系統的詳細過程。OpenAI則表示，他們正在研究如何「暫時停用」Sky，以解決這個聲音引發的困擾。

微軟副總裁梅迪（Yusuf Mehdi）也表示，他們希望確保AI不是「他」或「她」，而是一個獨特的實體，「AI不應該是人類，它不應該有呼吸。你們應該要能理解…它是AI。」

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